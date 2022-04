Bintang R&B Ashanti Peroleh Bintang di Hollywood Walk of Fame

(WWD)

Satu bintang di Hollywood Walk of Fame diresmikan pada Kamis, 7 April 2022 waktu setempat, untuk menghormati bintang R&B Ashanti atas kariernya yang mencakup serangkaian lagu hit dan delapan nominasi Grammy.Kawan dan kolaborator lamanya Ja Rule dan aktris Tichina Arnold bergabung dengan Ashanti pada upacara tersebut. Selain kedua orang tersebut, Ashanti juga dikelilingi oleh orang tuanya, Tina dan Ken-Kaide Thomas Douglas, saudari Kenashia Douglas, Lupita Cornejo, Simone Smith, timnya, banyak orang terkasih dan penggemar.Bintang tersebut adalah yang ke-2.718 sejak selesainya Walk of Fame pada tahun 1961 dengan 1.558 bintang pertama.Upacara ini diadakan lima hari setelah peringatan 20 tahun perilisan album studio debut self-titled Ashanti, yang membuatnya mendapatkan penghargaan album R&B kontemporer terbaik Grammy dan menduduki peringkat ke-100 dalam daftar 200 album teratas Billboard dalam satu dekade.Ashanti adalah vokalis tamu di lagu rapper Always on Time, singel nomor satu Hot 100 pertamanya dan singel keduanya. Dia tampil di lagu Ja Rule tahun 2004 Wonderful, yang menempati posisi kelima di Billboard Hot 100.Ashanti memulai debutnya di nomor satu di Billboard 200 AS dan pertama di tangga album R&B/hip-hop dengan penjualan minggu pertama 504.593 unit, penjualan minggu pertama terbesar untuk debut artis wanita.Dia menerima empat nominasi Grammy lainnya pada tahun 2003 -- artis pendatang baru terbaik, yang dimenangkan oleh Norah Jones, penampilan vokal R&B wanita terbaik untuk Foolish; dan dua kali untuk kolaborasi rap/lagu terbaik untuk Always on Time dan What's Luv?Ashanti menerima tiga nominasi Grammy pada tahun 2004 -- penampilan vokal R&B wanita terbaik untuk Rain On Me, lagu R&B terbaik untuk Rock Wit U (Awww Baby) dan album R&B kontemporer terbaik untuk Chapter II.Ashanti Shequoiya Douglas lahir pada 13 Oktober 1980, di Glen Cove, Long Island, New York. AFP PHOTO/Frederic J Brown/Rodin Eckenroth