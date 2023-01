Spielberg Menangi Sutradara Terbaik Golden Globe lewat 'The Fabelmans'

(WWD)

Steven Spielberg memenangkan Golden Globe Awards untuk drama terbaik dan sutradara terbaik lewat film "The Fabelmans" pada acara Golden Globe Awards ke-80 di Beverly Hills, California, AS, Selasa, 10 Januari 2023 waktu setempat.Pada kategori sutradara terbaik, Spielberg mengalahkan deretan sutradara tersohor Hollywood lainnya di antaranya: James Cameron lewat Avatar: The Way of Water, Baz Luhrmann lewat Elvis, Martin McDonagh lewat komedi The Banshees of Iniherin, dan Daniel Kwan dan Daniel Scheinert lewat Everything Everywhere All at Once."Semua orang melihat saya sebagai kisah sukses... tetapi tidak ada yang benar-benar tahu siapa kami sampai kami cukup berani untuk memberi tahu semua orang siapa kami," katanya kepada hadirin. AFP PHOTO/Frederic J. Brown