Penulis Lagu Legendaris Burt Bacharach Meninggal Dunia

Komposer pop legendaris Amerika, penulis lagu, sekaligus pianis, Burt Bacharach, meninggal di Los Angeles pada usia 94 tahun. Lagu-lagunya menguasai tangga lagu AS di era 60-an hingga 60-an dengan hits seperti 'I Say a Little Prayer'.Sepanjang karirnya, Bacharach bekerja dengan sejumlah penyanyi kenamaan seperti Dionne Warwick dan Aretha Franklin hingga Dusty Springfield dan Tom Jones. Dia juga pernah berkolaborasi dengan White Stripes.Bacharach yang meninggal dunia karena sebab alami di rumahnya, Rabu, 8 Februari, dikenal dengan balada romantis dan melankolis yang mengaburkan batas antara jazz dan pop.Dia menyabet banyak penghargaan, di antaranya tiga Oscar termasuk untuk soundtrack film Butch Cassidy and the Sundance Kid, satu penghargaan Emmy, delapan penghargaan Grammy termasuk hadiah pencapaian seumur hidup, dan dua Golden Globes.Daftar lagu hitnya sangat banyak di antaranya: Walk On By, Do You Know the Way to San Jose, dan Raindrops Keep Fallin' On My Head. Dia menulis hampir 50 hit yang masuk tangga lagu Top 100, dan sembilan di antaranya menduduki posisi teratas.Bacharach banyak berkolaborasi dengan Dionne Warwick, termasuk lagu hits pada 1985 That's What Friends Are For, sebuah cover dari lagu yang pertama kali ditulis bersama pada 1982 dengan Carole Bayer Sager, yang merupakan salah satu dari empat istrinya. AFP PHOTO/KEVIN WINTER/FREDERICK M. BROWN/BRENDAN SMIALOWSKI/OLI SCARFF/STEPHEN SHUGERMAN