Terry Hall, Pentolan Band Ska The Specials, Meninggal Dunia

(WWD)

Terry Hall, pentolan band ska Inggris, The Specials, meninggal dunia pada usia 63 tahun, demikian diumumkan rekan bandnya pada Senin, 19 Desember 2022.Hall meninggal setelah sakit sebentar, kata The Specials dalam sebuah pernyataan. Tidak ada penyebab kematian yang diberikan, dan band meminta untuk menghormati keluarga almarhum."Dengan sangat sedih kami mengumumkan meninggalnya setelah sakit sebentar, Terry, teman baik kami, saudara laki-laki dan salah satu penyanyi, penulis lagu, dan penulis lirik paling cemerlang yang pernah dihasilkan negara ini," tulis mereka di Twitter."Musik dan penampilannya merangkum esensi kehidupan... kegembiraan, rasa sakit, humor, perjuangan untuk keadilan, tetapi kebanyakan cinta."Lahir di Coventry pada tahun 1959, Hall berbicara tentang penculikan oleh lingkaran pedofil pada usia 12 tahun dan kemudian berjuang melawan depresi dan kecanduan.Hall bergabung dengan The Specials, kemudian berganti nama menjadi the Automatics pada tahun 1977.Popularitas mereka memuncak lewat Ghost Town pada tahun 1981, hit tentang pengangguran Inggris, penurunan ekonomi, dan kekerasan perkotaan yang dirilis tepat sebelum kerusuhan musim panas karena penggunaan taktik stop-and-search oleh polisi.Setelah sukses dengan Ghost Town, Hall dan rekan band Neville Staple dan Lynval Golding berpisah untuk membentuk "Fun Boy Three", grup pop gelombang baru.Hall bersolo karier pada 1984 dan kemudian bergabung kembali dengan The Specials untuk tur reuni 2008.Selama karirnya, Hall berkolaborasi dengan musisi lain yang beraneka ragam, termasuk Bananarama, the Gorillaz, Dub Pistols dan Lily Allen. AFP PHOTO/Andrew Cowie