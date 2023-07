Penyanyi Legendaris Tony Bennett Meninggal di Usia 96 Tahun

(WWD)

Penyanyi klasik legendaris asal Amerika Serikat, Tony Bennett, meninggal dunia di New York, Jumat, 21 Juli 2023. Dia meninggal di usia 96 tahun.Humas Bennett, Sylvia Weiner, mengumumkan kematiannya.Dibesarkan di era ketika band-band besar mendefinisikan musik pop AS, Bennett mencapai tindakan kedua yang mustahil ketika dia mulai memenangkan hati penonton muda di tahun 1990-an -- bukan dengan menemukan kembali dirinya sendiri tetapi dengan menunjukkan kegembiraannya dalam menyuarakan standar.Dan kemudian pada usia 88 tahun, Bennett pada tahun 2014 menjadi orang tertua yang pernah mencapai nomor satu di tangga lagu penjualan album AS melalui kumpulan duet dengan Lady Gaga -- yang menjadi teman dan pendamping turnya.Disamakan sejak awal karirnya dengan Frank Sinatra, Bennett pertama kali mencoba menjauhkan diri tetapi akhirnya mengikuti jalan yang sama seperti penyanyi lain di masa lalu - bernyanyi di klub malam, di televisi dan untuk film, meskipun upayanya untuk berakting berakhir dengan cepat.Dimulai dengan rekaman lagu film Because of You pada 1951, Bennett menyanyikan lusinan hits termasuk Rags to Riches, Stranger in Paradise dan, yang kemudian menjadi lagu andalannya, I Left My Heart in San Francisco, yang memberinya dua dari 19 Grammy Awards dalam kariernya.Dia hampir meninggal karena overdosis kokain pada tahun 1979 sebelum sadar dan akhirnya menghidupkan kembali karirnya."Ketika rap muncul, atau disko, apa pun mode baru saat ini, saya tidak mencoba menemukan sesuatu yang cocok dengan gaya apa pun dari seluruh dunia musik," kata Bennett kepada majalah budaya Inggris, Clash."Saya tetap menjadi diri saya sendiri dan bernyanyi dengan tulus dan mencoba untuk tetap jujur dengan diri saya sendiri -- tidak pernah berkompromi, hanya melakukan lagu terbaik yang dapat saya pikirkan untuk publik. Dan untungnya itu terbayar." AFP PHOTO/Ethan Miller/Brad Barket/Brendan Smialowski/Joseph Prezioso