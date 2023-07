Berita Duka, Diva Pop Hong Kong-Amerika Coco Lee Meninggal Dunia

(WWD)

Diva pop Amerika kelahiran Hong Kong Coco Lee, meninggal dunia, Rabu, 5 Juli 2023. Coco Lee dikenal juga sebagai pengisi suara film Disney 'Mulan' dalam bahasa Mandarin."Wanita berusia 48 tahun itu menderita depresi dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kondisinya memburuk secara drastis selama beberapa bulan terakhir," kata saudara perempuan almarhumah, Carol Lee dan Nancy Lee dalam sebuah posting Instagram."Dia dirawat di rumah sakit hari Minggu setelah mencoba bunuh diri ," kata mereka. "Terlepas dari upaya terbaik dari tim rumah sakit untuk menyelamatkan dari komanya, dia akhirnya meninggal dunia pada 5 Juli 2023."Lahir 17 Januari 1975 di Hong Kong, Coco Lee - yang juga tumbuh di California - menjadi terkenal di tahun 90-an karena suaranya yang kuat, riff vokal yang meningkat dan balada yang penuh perasaan.Kefasihannya dalam bahasa Kanton, Mandarin, dan Inggris membantu Lee mengakses basis penggemar tidak hanya di Hong Kong, Tiongkok daratan, dan Taiwan, tetapi juga di negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia, serta Australia.Dia menyanyikan versi Mandarin dari balada 1998 Reflection dari film Disney Mulan, dan merekam A Love Before Time sebagai bagian dari soundtrack untuk film seni bela diri Crouching Tiger, Hidden Dragon yang disutradarai oleh Ang Lee.Dia menampilkan nomor nominasi Lagu Asli Terbaik di Academy Awards 2001, menjadikannya penyanyi keturunan Tionghoa pertama yang menghiasi panggung Oscar, menurut Warner Music Tiongkok.Pada 1999, Lee memulai debut album berbahasa Inggris lengkap pertamanya, Just No Other Way, yang menampilkan lebih banyak hit yang dipengaruhi R&B seperti Do You Want My Love.Dari album itu, Before I Fall in Love dipilih sebagai lagu tema untuk rom-com Richard Gere dan Julia Roberts Runaway Bride.Dalam posting Instagram terakhirnya, Lee berbagi tato bertuliskan love dan faith yang tertulis di lengannya. AFP PHOTO/ANTONY DICKSON/SAM YEH/PATRICK LIN/TED ALJIBE/SAMANTHA SIN