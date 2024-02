Legenda Broadway Chita Rivera Meninggal Dunia

Jakarta: Chita Rivera -- penyanyi, penari dan aktris yang meramaikan panggung Broadway selama enam dekade dalam acara seperti 'West Side Story' dan 'Chicago' sebagai salah satu penghibur terkemuka di generasinya -- meninggal, Selasa, 30 Januari 2024. Rivera meninggal di usia 91 tahun.



Rivera meninggal di New York setelah sakit sebentar," kata putrinya Lisa Mordente dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh humas Merle Frimark.



Terlatih dalam suara, piano, dan balet sejak usia muda, Rivera menari di Broadway sebelum dia berusia 20 tahun dan terus melakukannya hingga usia 80-an.



Rivera menjadi salah satu artis yang paling banyak dinominasikan dalam sejarah Tony Awards, hadiah tertinggi Broadway -- dengan 10 nominasi.



Pada 2002, ia memperoleh penghargaan Kennedy Center – penghargaan seni tertinggi AS – dan dijamu di Gedung Putih pada 2009 dengan medali kebebasan presiden.



Sensual dan dengan penampilan panggung yang berani, Rivera memainkan beberapa peran paling terkenal di Broadway, dan bekerja di bawah talenta legendaris termasuk Leonard Bernstein, Bob Fosse, Stephen Sondheim, dan Jerome Robbins.



Dia dan sesama aktris Rita Moreno membuka jalan bagi bintang keturunan Puerto Rico lainnya, seperti aktor, penulis lagu, penulis drama Lin-Manuel Miranda dari ketenaran Hamilton - untuk menaklukkan Broadway.



Rivera mendapatkan peran terobosan pada 1957 sebagai Anita dalam West Side Story, adaptasi Amerika abad ke-20 dari kisah Shakespeare Romeo and Juliet, yang membuatnya menjadi bintang dan mendapatkan nominasi Tony pertama.



Namun saat film dibuat, peran Anita jatuh ke tangan Moreno. Itu adalah yang pertama tetapi bukan terakhir kalinya peran besar Hollywood luput dari perhatian Rivera setelah dia memeriahkan panggung di bagian yang sama. AFP PHOTO/Kena Bentacur/Frederick M. Brown/Angela Weiss/Jason Mendez

(WWD)