Daniel Craig Peroleh Bintang di Hollywood Walk of Fame

Aktor Daniel Craig, yang memerankan James Bond dalam lima film 007, termasuk No Time to Die yang akan segera dirilis, menerima bintang di Hollywood Walk of Fame, Rabu, 6 Oktober 2021.Bintang Craig -- yang ke-2.704 di Walk of Fame -- diserahkan pada pukul 18:30 waktu setempat di 7007 Hollywood Boulevard, lokasi yang dipilih untuk alamat tiga digit terakhir yang berhubungan dengan Bond.Bintang itu ditempatkan tepat di sebelah aktor Bond legendaris, Roger Moore.Dia menjadi bintang Bond keempat yang menerima bintang di Hollywood Walk of Fame setelah Roger Moore, David Niken, dan Pierce Brosnan'"Daniel Craig adalah ikon budaya Inggris, seperti halnya James Bond, pria yang dia perankan dalam lima film 007," kata Ana Martinez, produser Hollywood Walk of Fame."Kami sangat senang menempatkan bintang Walk of Fame-nya di sebelah bintang aktor terkenal lainnya yang juga memerankan James Bond, Roger Moore. Para penggemar akan senang ketika mereka melihat bahwa bintang-bintang mereka ditempatkan dengan tepat di 7007 Hollywood Boulevard." AFP PHOTO/Getty Images/Rich Fury/Valerie Macon