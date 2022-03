Penyanyi R&B Keith Martin Meninggal Dunia

(WWD)

Dunia hiburan tengah berduka. Penyanyi-penulis lagu R&B Amerika dan produser rekaman Keith Eric Martin meninggal dunia, di kediamannya Quezon City, Filipina, Jumat, 25 Maret 2022. Martin meninggal di usia 55 tahun.Sementara detail kematiannya belum terungkap, beberapa selebriti telah membuat posting belasungkawa dan ketidakpercayaan atas kematian balada legendaris yang terlalu dini.Sheree Bautista membuat serangkaian posting tentang penyanyi yang baru-baru ini berkolaborasi dengannya itu. Di saluran YouTube Sheree di Top TV, penyanyi seksi itu membawakan lagu Heaven Knows yang ditulis Keith untuknya.Penyanyi-penulis lagu Thyro Alfaro mengatakan dia tidak akan pernah melupakan kata-kata inspirasi Keith untuknya.Penyanyi R&B Kris Lawrence juga menyayangkan kepergian mendadak penyanyi yang telah menjadi salah satu inspirasinya di industri musik.Keth Martin menjadi terkenal karena menyanyi dan menulis lagu-lagu cinta romantis. Dia meraih ketenaran global di tahun 90-an selama beberapa lagu cinta yang paling indah mendominasi gelombang udara.Beberapa hitsnya yang tak lekang oleh waktu termasuk Never Find Someone Like You, Why Can't It be, dan Forever Will Be di antara banyak lagu lainnya. Namun dia mencapai kesuksesan besar melalui hit monumentalnya Because of You. MI/Ramdani/Andri Widiyanto