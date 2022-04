Deretan Pemenang Grammy Awards 2022

(KHL)

Ajang penghargaan Grammy Awards ke-64 telah sukses digelar di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Amerika Serikat, Senin, 4 April 2022.Pada perhelatan tahun ini, Jon Batiste keluar sebagai pemenang piala paling prestise di Grammy, Album of the Year. Total Jon Batiste membawa pulang empat piala dari 11 nominasi yang ia kumpulkan.Duo Silk Sonic juga menang besar pada tahun ini, dengan meraih kemenangan untuk Record of the Year dan Song of the Year. Dua kemenangan ini mereka raih lewat hit “Leave the Door Open.”Sementara itu, solois Olivia Rodrigo membawa pulang tiga piala dalam kategori Best Pop Vocal Album, Best New Artist, dan Best Pop Solo Performance.Band rock Foo Fighters memboyong tiga piala Grammy Awards 2022. Band asal AS ini keluar sebagai pemenang untuk kategori Best Rock Performance untuk single Making a Fire, Best Rock Song untuk lagu Waiting on a War, dan Best Rock Album lewat album Medicine at Midnight.Grammy Awards tahun ini dimeriahkan dengan penampilan sejumlah musisi ternama, seperti BTS, Lady Gaga, Billie Eilish, Lil Nas X dengan Jack Harlow, dan Olivia Rodrigo. AFP Photo/Patrick T.Fallon/Matt Winkelmeye/Valerie Macon