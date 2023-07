Berita Duka, Aktor Peraih Oscar Alan Arkin Meninggal Dunia

(WWD)

Alan Arkin, aktor peraih Oscar 'Little Miss Sunshine' dan 'Argo' yang dikenal karena kecerdasannya dan keterampilan improvisasinya, meninggal dunia pada usia 89 tahun.Adam, Matthew, dan Anthony - yang semuanya mengikuti ayah mereka ke industri hiburan - mengatakan bahwa Arkin adalah kekuatan alam yang sangat berbakat, baik sebagai artis maupun pria."Suami, ayah, kakek buyut yang penuh kasih, dia dipuja dan akan sangat dirindukan," kata mereka dalam sebuah pernyataan Jumat, 30 Juni 2023, tanpa menyebutkan penyebab kematiannya.Lahir di Brooklyn pada 26 Maret 1934 dari orang tua imigran Yahudi Rusia-Jerman, Arkin mulai mengambil kelas akting sejak usia muda.Keluarganya pindah ke Los Angeles pada 1950-an, dan Arkin memenangkan beasiswa ke berbagai perguruan tinggi drama Los Angeles sebelum keluar untuk membentuk band musik folk, The Tarriers, pada 1955.Grup ini sukses dengan The Banana Boat Song tahun 1956, dan dia terus mengejar karir musik serta akting selama dekade berikutnya.Dia adalah anggota rombongan improvisasi Second City bertingkat Chicago, dan muncul di layar lebar untuk pertama kalinya bersama The Tarriers pada tahun 1957 Calypso Heat Wave.Dia membuat debutnya di Broadway dalam From the Second City, yang membuatnya berperan dalam komedi terkenal Enter Laughing, di mana dia memenangkan Tony Award. AFP PHOTO/Alberto E. Rodriguez/Robyn Beck/Frederic J. Brown/Mark Ralston