(WWD)

Aktris AS Anne Heche telah dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis setelah menabrakkan mobilnya ke sebuah rumah di Los Angeles.Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles melaporkan bahwa sebuah kendaraan menabrak sebuah rumah berlantai dua di lingkungan Mar Vista Los Angeles, menyebabkan kerusakan struktural dan meletus dalam kebakaran hebat."Wanita dewasa yang ditemukan di dalam mobil itu dibawa ke rumah sakit daerah oleh paramedis LAFD dalam kondisi kritis," katanya.Media AS mengkonfirmasi laporan awal oleh publikasi gosip selebriti TMZ bahwa wanita di dalam Mini Cooper biru adalah Heche.Menurut gambar yang dikumpulkan oleh TMZ, aktris berusia 53 tahun itu awalnya menabrak garasi gedung apartemen sebelum pergi.Mobil yang sama kemudian menabrak dan merusak parah rumah Mar Vista hingga menimbulkan kebakaran.Untuk memadamkan kebakaran membutuhkan waktu 59 petugas. "Sekitar satu jam kemudian api dapat dijinakkan," menurut pemadam kebakaran.Aktris senior tersebut dari tahun 1990-an telah membintangi sejumlah film termasuk Six Days, Seven Nights, Donnie Brasco, dan I Know What You Did Last Summer.Heche juga dikenal karena perannya di sinetron Another World, di mana dia memenangi Daytime Emmy pada 1991. AFP PHOTO/Valerie Macon/Angela Weiss