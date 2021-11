40 Tahun Berpisah, ABBA Kembali dengan Album Voyage

(WWD)

Sensasi pop Swedia ABBA membuat comeback pada hari Jumat, 5 November 2021, dengan album baru mereka Voyage, hampir 40 tahun setelah berpisah. Comeback resmi ABBA dengan konser avatar digital yang rencananya akan digelar di London.Agnetha, Bjorn, Benny, dan Anni-Frid -- membentuk akronim ABBA -- belum merilis musik baru sejak mereka berpisah pada 1982, setahun setelah album terakhir mereka The Visitor.Voyage ditayangkan pada Kamis, 4 November 2021 tengah malam di berbagai zona waktu, untuk menyenangkan para penggemar lama mereka di seluruh dunia."Kami hanya tidak percaya ... bahwa itu adalah sesuatu yang bisa kami alami lagi dalam hidup kami," kata penggemar lama ABBA Jeffrey de Hart, 62, pada sebuah pesta di Stockholm untuk rilisan band Swedia yang sangat dinanti.Setelah bertahun-tahun berspekulasi dan beberapa petunjuk, grup ini akhirnya mengumumkan reuni dan album baru pada bulan September, dan merilis singel I still have faith in you dan Don't shut me down. 10 lagu Voyage tidak semua akan rilis.Mereka juga akan mengungkap avatar digital -- dijuluki ABBAtars -- di sebuah konser di London pada bulan Mei tahun depan, yang menyerupai diri mereka di tahun 1979.Hologram adalah produk dari proyek selama bertahun-tahun, yang dirancang dalam kemitraan dengan perusahaan efek khusus dari pencipta Star Wars George Lucas.Berkali-kali tertunda karena kendala teknis, kemudian oleh pandemi covid-19, akhirnya akan diresmikan pada Mei. AFP PHOTO/Jonathan Nackstrand