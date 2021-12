Foto: Hugh Jackman Positif Covid-19

(WWD)

Aktor Hugh Jackman dinyatakan positif covid-19 . Hal ini menyebabkan pentas The Music Man di Broadway yang ia bintangi harus dibatalkan.Jackman mengatakan bahwa ia hanya memiliki gejala ringan, termasuk tenggorokan gatal dan pilek. Ia juga mengatakan bahwa setelah sembuh akan segera kembali ke panggung.Sementara itu, produser pentas The Music Man mengumumkan bahwa semua pertunjukan musikal akan dibatalkan hingga 1 Januari 2022.Jackman sendiri dinyatakan positif setelah lawan mainnya, Sutton Foster, terkena virus corona minggu lalu dan digantikan oleh pemain pengganti. Foster akan kembali pada 2 Januari, tetapi Jackson diperkirakan akan absen hingga 6 Januari.Lusinan pertunjukan Broadway, termasuk Hamilton, The Lion King, dan Aladdin, terpaksa membatalkan pertunjukan selama dua minggu terakhir karena peningkatan kasus positif covid-19 di seluruh kota -- meskipun ada mandat vaksin untuk pemain, kru, dan penonton.Beberapa di antaranya, seperti pertunjukan Natal tahunan oleh Rockettes di Radio City Music Hall, ditutup seluruhnya. Sementara musikal Jagged Little Pill dan Ain't Too Proud telah ditutup beberapa minggu lebih awal dari yang dijadwalkan karena kasus covid-19 dan penjualan tiket yang lesu selama musim liburan.Lonjakan itu tidak mungkin terjadi pada waktu yang lebih buruk untuk Broadway, yang dibuka kembali hanya pada bulan September setelah penutupan 18 bulan karena pandemi.Januari dan Februari secara tradisional merupakan bulan paling ramping untuk mendatangkan penonton, dan musikal besar membutuhkan ruangan yang penuh penonton untuk menghasilkan uang.Music Man saat ini sedang ditayangkan dalam pratinjau (preview) menjelang pembukaan resmi yang dijadwalkan pada 10 Februari.Permintaan tiket tetap kuat meskipun harga resmi tertinggi dengan harga USD699 per kursi, dan berpindah tangan di situs web sekunder masing-masing seharga lebih dari USD2 ribu. AFP PHOTO/Lisa O'Connor/Kevin Winter/Robyn Beck