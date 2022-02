Keren! Adele Sabet Tiga Penghargaan di BRIT Awards 2022

(WWD)

Penyanyi top Inggris Adele memenangi tiga penghargaan, termasuk Album of the Year, pada penghargaan BRIT Awards 2022 , Selasa, 8 Februari 2022. Seremoni kali ini menghilangkan kategori khusus gender untuk pertama kalinya.Adele secara keseluruhan memenangkan penghargaan Best Album untuk 30, Song of the Year untuk single hitnya Easy On Me, dan Artist of the Year."Saya mengerti mengapa mereka mengubah nama penghargaan ini, tetapi saya sangat suka menjadi seorang wanita, menjadi artis wanita, saya menyukainya," katanya disambut tepuk tangan di arena O2, London, yang penuh sesak.Bulan lalu, Adele meminta maaf kepada para penggemarnya karena menunda residensinya di Las Vegas, hanya 24 jam sebelum malam pembukaan, menyalahkan Covid-19 dan penundaan pengiriman.Orang Inggris mengatakan mereka menghilangkan kategori gender untuk merayakan artis semata-mata untuk musik dan pekerjaan mereka, daripada bagaimana mereka memilih untuk mengidentifikasi atau seperti yang mungkin dilihat orang lain.Sam Smith, yang non-biner, tidak mengirimkan album Love Goes tahun lalu karena tidak sesuai dengan kategori pria dan wanita. AFP PHOTO/Tolga Akmel