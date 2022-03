Raih Aktor Terbaik Oscar 2022, Will Smith Menangis

(KHL)

Will Smith dinobatkan sebagai Best Actor untuk Academy Awards ke-94 atau Oscar 2022. Smith berhasil meraih penghargaan tersebut lewat perannya dalam film King Richard.Piala Oscar ini adalah yang pertama kalinya bagi Will Smith setelah sebelumnya dua kali mendapatkan nominasi.Diiringi tepuk tangan penonton, Will Smith berurai air mata saat menerima Piala Oscar.Dengan emosional, Will Smith merefleksikan kariernya dengan apa yang telah dilakukan Richard William. Bagi Will Smith, dengan uraian air mata, perannya sebagai kepala keluarga juga suami adalah menjaga apa yang terbaik bagi keluarganya sama seperti yang dilakukan Richard William.Pernyataan Will Smith bersinggungan dengan momen tak menyenangkan yang dilakukannya di panggung Oscar beberapa saat lalu.Will Smith menampar keras presenter Chris Rock karena dinilai melecehkan istrinya. Will Smith pun meminta maaf kepada The Academy dan sesama nomine lainnya."Cinta akan membuatmu melakukan hal-hal gila," ujar Will Smith.Momen Will Smith menampar Chris sempat membuat semua hadirin hening sejenak. Pada saat jeda iklan, beberapa aktor pun tampak mencoba untuk menenangkan Will Smith yang tengah menangis karena tak kuasa menahan emosinya itu. AFP Photo