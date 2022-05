Potret Elon Musk Gandeng Ibunya ke Met Gala 2022

(KHL)

CEO dan chief Engineer SpaceX Elon Musk menggandeng ibunya yang merupakan seorang supermodel, Maye Musk (74), ke Met Gala 2022. Tema Met Gala tahun ini adalah "In America: An Anthology of Fashion".Elon tampil gagah dengan tuxedo hitam klasik yang dipadukan dengan dasi kupu-kupu putih.Di sampingnya, Maye tampak elegan mengenakan gaun beludru merah anggur sepanjang mata kaki, dilengkap heels berkilau, mutiara panjang, dan tas tangan (clutch) emas agung.Ajang bergengsi dunia fesyen tersebut tahun ini kembali digelar pada senin pertama Mei, tepatnya Senin, 2 Mei 2022, waktu Amerika Serikat. Met Gala 2022 bertempat di The Metropolitan Museum of Art, New York, Amerika Serikat. AFP Photo/Angela Weiss/Jamie McCarthy/Getty Images