Hyun Bin dan Son Ye Jin Resmi Menikah, Intip Foto-fotonya

(KHL)

Hyun Bin dan Son Ye Jin resmi menikah pada hari Kamis, 31 Maret 2022. Pernikahan keduanya berlangsung secara privat hanya dihadiri oleh beberapa kerabat dan sahabat. Sebelumnya mereka mengumumkan pernikahan pada bulan Februari lalu. Agensi Hyun Bin, VAST Entertainment membagikan foto pernikahan pasangan drama Korea Crash Landing On You itu. Dalam foto pertama, Hyun Bin dan Son Ye Jin terlihat serasi memakai busana pengantin bernuasa putih. Son Ye Jin tampak semringah saat tangannya digandeng Hyun Bin di bawah dekorasi karangan bunga berwarna pink dan ungu di sebuah taman.Son Ye Jin terlihat cantik berseri memakai gaun pengantin berwarna putih. Sang aktris juga terlihat memakai crown bunga yang serasi dengan latar fotonya. Terpancar aura bahagia Hyun Bin dan Son Ye Jin yang akan diumumkan sebagai pasangan suami istri.Sedangkan pada foto kedua tampak diambil di dalam sebuah studio. Hyun Bin mengenakan setelan jas berbeda sambil menggenggam tangan Son Ye Jin. Sementara sang aktris terlihat tersenyum lebar sambil memegang  rangkaian bunga mawar putih dengan tambahan suluran daun.Diketahui Hyun Bin dan Son Ye Jin menggelar pesta pernikahan secara tertutup di Walker Hill Hotel, Seoul, Korea Selatan. Gummy dan Kim Bum Soo diketahui akan menyumbang suara di pernikahan mereka dan menyanyikan lagu Give You My Heart yang merupakan soundtrack drama Korea Crash Landing on You. Foto: Instagram.com/vast.ent