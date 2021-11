Salma Hayek Peroleh Bintang Hollywood Walk of Fame

(WWD)

Sebuah bintang di Hollywood Walk of Fame pada Jumat, 19 November 2021 waktu setempat diresmikan untuk menghormati Salma Hayek Pinault , untuk karirnya yang termasuk menerima nominasi aktris terbaik Oscar.Wali Kota Los Angeles Eric Garcetti, Adam Sandler dan sutradara pemenang Oscar Chloe Zhao bergabung dengan Hayek Pinault pada upacara yang digelar di depan box office TCL Chinese Theatre Hollywood IMAX.Hayek Pinault dan aktor Adam Sandler muncul bersama dalam komedi 2010 Grown Ups dan sekuel 2013 Grown Ups 2. Sementara sutradra pemenang Oscar Chloe Zhao mengarahkan Hayek Pinault dalam film Marvel yang baru-baru ini dirilis Eternals.Karena protokol virus korona, tidak ada lagi area khusus bagi penggemar untuk menyaksikan upacara Walk of Fame. Fans didorong untuk menonton streaming upacara di situs web Walk of Fame, www.walkoffame.com.“Setelah pandemi teratasi, semoga kami akan kembali normal untuk upacara kami dengan dihadiri penggemar,” kata Martinez.Bintang tersebut adalah yang ke-2.709 sejak selesainya Walk of Fame pada tahun 1961 dengan 1.558 bintang pertama. Upacara tersebut diadakan lima hari sebelum rilis film terbaru Hayek Pinault, House of Gucci.Lahir 2 September 1966 di Coatzacoalcos, di negara bagian Veracruz, Meksiko, Hayek Pinault memulai karirnya pada 1988 di telenovela Televisa Un Nuevo Amanecer.Tahun berikutnya dia memerankan peran utama dalam telenovela Televisa Teresa tentang seorang wanita muda yang cantik dan cerdas yang putus asa berusaha melarikan diri dari lingkungannya yang miskin.Hayek Pinault pindah ke daerah Los Angeles pada 1991, muncul dalam episode drama kejahatan aksi sindikasi Street Justice, komedi HBO Dream On dan komedi NBC Nurses sebelum membuat debut filmnya di drama 1993 Mi Vida Loca tentang orang-orang Meksiko dan Chicana muda yang tumbuh di Echo Park yang saat itu dirusak oleh geng.Hayek Pinault membuat debut film fiturnya di Midaq Alley, sebuah film Meksiko 1995 tentang penduduk di lingkungan kelas menengah ke bawah di Mexico City.Hayek Pinault memulai kolaborasinya dengan sutradara Robert Rodriguez dengan film aksi neo-Barat 1995 Desperado. Dia kemudian akan muncul di film-filmnya, From Dusk Till Dawn, Once Upon a Time in Mexico, Spy Kids 3-D: Game Over, dan The Faculty.Hayek Pinault menerima nominasi aktris terbaik Oscar pada tahun 2003 untuk perannya sebagai artis Meksiko Frida Kahlo di Frida, di mana dia juga menjadi produser.Hayek Pinault menerima aktris tamu yang luar biasa dalam serial komedi nominasi Emmy pada tahun 2007 untuk perannya yang berulang sebagai editor majalah Sofia Reyes dalam drama komedi ABC Ugly Betty, di mana dia juga menjadi produser.Hayek Pinault juga memiliki peran berulang sebagai perawat Elisa Pedrera di komedi NBC 30 Rock. AFP PHOTO/Frederick J Brown