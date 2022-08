Gaho dan KAVE Siap Gelar Konser di Jakarta

(WWD)

Artis Kang Dae-Ho atau lebih dikenal dengan nama panggung Gaho, dan band rock Korea, KAVE akan tampil dalam festival musik bertajuk Chotha Fest 2022 di Balai Sarbini, Jakarta, Sabtu, 27 Agustus 2022.Gaho dan KAVE akan membawakan beberapa lagu di antaranya, Start Over, Beautiful Night, Right Now, dan juga akan menyanyikan lagu dadakan yang baru mereka buat.Saat wawancara di Metro TV, Jumat, 27 Agustus 2022, mereka mengaku sangat senang berada di Indonesia dan suka dengan makanan dan keramahan warganya."Kami sudah lama ingin ke Indonesia. Tapi gara-gara Covid-19 kesempatan itu jadi tertunda. Jadi kesempatan ini akan kami manfaatkan sebaik-baiknya dan tidak akan membuat fans kecewa. Kalo makanan favorit, saya sangat suka nasi goreng," kata Gaho.Sementara saat ditanya persiapan apa saja yang telah dilakukan untuk tampil di konser Chotha Fest 2022, Gaho menyatakan mereka telah berlatih dari beberapa bulan lalu."Saya sudah berlatih berbulan-bulan dan sudah tak sabar untuk tampil di depan fans Indonesia," ujar Gaho.KAVE adalah band rock asal Korea yang beranggotakan lima orang, yakni Gaho, Kekinu, Jisang, Hyung, dan Ownr. Band tersebut melakukan debut pada 6 Agustus 2020 dengan cover lagu berjudul How You Like That. Medcom.id/Wijokongko