Karpet Merah Grammy: Metalik, Barbiecore, dan Putih

Metalik



Barbie World

Wanita berbaju putih

(WWD)

Bintang-bintang musik paling cemerlang, Minggu, 4 Februari 2024, tampil memukau di Grammy dengan gaun metalik terbuka, pink Barbiecore, dan putih klasik yang mencolok.Meskipun Oscar dikenal karena menampilkan merek glamor Hollywood tertentu, Grammy ada di hadapan Anda: beberapa penampilan fesyen paling ikonik telah muncul di pesta industri musik terkenal, seperti gaun Versace hijau Jennifer Lopez pada 2000.Berikut beberapa gaun yang dikenakan para selebriti pada Grammy di Los Angeles:Artid pop Miley Cyrus, yang mencetak dua Grammy untuk hitnya "Flowers', tampil cantik di karpet merah dengan gaun telanjang logam emas karya John Galliano untuk Maison Margiela dan rambut besar di wajah Anda.Namun saat menerima penghargaan dari Mariah Carey, ia telah berganti gaun dengan jumpsuit halter berwarna hitam berkilau. Dia berubah dua kali lagi selama acara tersebut.Dua Lipa, nominasi untuk "Dance the Night" sukses besar dari film blockbuster musim panas "Barbie", mengenakan gaun perak Courrèges berpotongan rendah sepanjang lantai dengan lengan panjang dan potongan miring, rambut merahnya bergelombang dan tergerai.Di atas karpet, dia berkata dia merasa seperti seorang pejuang.Jon Batiste, satu-satunya kandidat Album Terbaik Tahun Ini, mengenakan setelan perak berkilau dengan rok lipit di atas celananya.Dan Victoria Monet, yang memenangkan tiga Grammy termasuk penghargaan Artis Pendatang Baru Terbaik yang didambakan, tampil memukau dalam gaun korset Versace berwarna tembaga dengan kereta api, sebuah tren yang terlihat di beberapa karpet merah musim ini.Banyak yang telah ditulis tentang siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk nominasi Oscar untuk "Barbie", namun film ini juga meraih 11 nominasi Grammy - - dan pastinya telah mempengaruhi karpet merah dunia hiburan selama berbulan-bulan.Billie Eilish -- yang memenangkan dua Grammy untuk lagunya yang menyentuh, "What Was I Made For?" dari film -- mengenakan jaket bomber Barbie berwarna pink dan hitam buatan Chrome Hearts dengan kemeja putih, dasi hitam, dan celana panjang hitam.Penyanyi Islandia Laufey, pemenang album vokal pop tradisional terbaik, tampil manis dalam balutan gaun merah jambu tanpa lengan dengan polkadot hitam dan potongan strategis.Dan Blind Boys of Alabama, pemenang Grammy untuk album root gospel terbaik, mengenakan setelan tiga potong Barbie berwarna merah muda yang serasi, menunjukkan bahwa dunia Barbie juga untuk pria.Olivia Rodrigo, yang mendapat banyak nominasi berkat album keduanya "GUTS", tampil gemerlap dalam gaun kolom Versace vintage berwarna putih licin yang dihiasi payet perak dan hati merah kecil.Ketiga anggota boygenius -- Phoebe Bridgers, Julien Baker dan Lucy Dacus -- naik ke atas panggung selama pra-upacara untuk menerima tiga Grammy mereka dalam setelan putih Thom Browne.Dan ratu dunia musik, Taylor Swift, mengenakan gaun Schiaparelli putih tanpa tali, terbuka hingga pinggulnya hingga memperlihatkan banyak bagian kaki, untuk mengklaim penghargaan Album Terbaik Tahun Ini keempatnya yang memecahkan rekor.Sarung tangan opera hitam ramping, kalung arloji, beberapa kalung perak, dan lipstik merah klasik melengkapi tampilan glamor dan elegan.Beberapa pengamat melihat dalam tampilan Swift ada pesan berkode: sampul album "Reputasi" miliknya berwarna hitam putih.Namun di atas panggung, dia mengumumkan perilisan album berikutnya, "The Tortured Poets Department," pada 19 April. Saat dia mengunggah gambar sampul albumnya di media sosial, gambarnya juga.... hitam putih. AFP PHOTO/Frederic J. Brown/Elyse Jankowski/Robyn Beck/Valerie Macon