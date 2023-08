Personel The Band, Robbie Robertson Meninggal Dunia

(WWD)

Robbie Robertson, gitaris dan penulis lagu utama dari grup rock The Band, meninggal dunia, Rabu, 9 Agustus 2023 waktu setempat. Robertson meninggal di usia 80 tahun.Sebagai tokoh utama grup Kanada-Amerika ini, Robertson menulis lagu-lagu The Band yang paling ikonik termasuk The Weight, The Night They Drove Ol' Dixie Down, dan Up On Cripple Creek.Manajernya mengatakan Robertson meninggal dunia dikelilingi oleh keluarganya, tanpa menyebutkan penyebabnya.Sebelum terlibat dengan The Band, Robertson terlibat dengan sosok besar lainnya, seperti Bob Dylan, dan melakukan tur bersama dan merekam album Blonde on Blonde.Lahir 5 Juli 1943 di Toronto, Kanada dari ibu penduduk asli Amerika, Robertson pernah bekerja di karnaval keliling di awal masa remajanya, sebelum bergabung dan memulai bermusik di berbagai band."Saya sudah bermain gitar begitu lama sehingga saya tidak ingat kapan saya mulai," katanya kepada majalah Rolling Stone pada tahun 1968. "Saya kira saya menyukai rock and roll seperti orang lain." PHOTO/Astrid Stawiarz/Jesse Grant/Tasos Karopodis