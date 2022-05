Berita Duka, Aktor 'Goodfellas' Ray Liotta Meninggal Dunia

(WWD)

Aktor Amerika Ray Liotta yang membintangi film kriminal blockbuster 'Goodfellas' (1990) meninggal dalam tidurnya di usia 67 tahun, Kamis, 26 Mei 2022 waktu setempat di Republik Dominika."Penyebab kematian tidak ditentukan," kata Direktorat Jenderal Sinema Republik Dominika. Menurut laporan media, tim layanan darurat telah memasuki hotel. Jenazahnya dipindahkan ke lembaga forensik Santo Domingo."Liotta meninggal di tempat tidur di sebuah hotel tempat dia menginap bersama tunangannya, Jacy Nittolo, saat syuting Dangerous Waters," kata humasnya, Jennifer Allen.Dia memiliki peran utama dalam film tentang sebuah perjalanan liburan yang menjadi serba salah ketika rahasia keluarga terungkap.Liotta lahir 18 Desember 1954, di Newark, New Jersey. Banyak peran utamanya termasuk bermain mafia Henry Hill di Goodfellasdan pemain bisbol Shoeless Joe Jackson di Field of Dreams. Ia juga dikenal karena film-filmnya termasuk The Many Saints of Newark dan Something Wild.Dia memiliki seorang putri, Karsen Liotta, yang telah berusia 23 tahun. AFP PHOTO/GABRIEL BOUYS/VALERY HACHE/VALERIE MACON