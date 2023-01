Serangan Jantung, Lisa Marie Presley Meninggal di Usia 54 Tahun

(WWD)

Penyanyi-penulis lagu Lisa Marie Presley, meninggal pada Kamis, 12 Januari 2023 waktu setempat, setelah sempat dilarikan ke rumah sakit di California menyusul serangan jantung. Almarhum merupakan anak tunggal mendiang Elvis Presley."Dengan berat hati saya harus berbagi berita yang menghancurkan bahwa putri cantik saya Lisa Marie telah meninggalkan kami," kata ibunya, Priscilla Presley, dalam sebuah pernyataan. Lisa Marie Presley meninggal di usia 54 tahun."Dia adalah wanita paling bersemangat, kuat, dan penyayang yang pernah saya kenal. Kami meminta privasi saat kami mencoba menangani kehilangan yang mendalam ini," tambah pernyataan itu.Lisa Marie Presley menderita serangan jantung di rumahnya di Calabasas, pinggiran Los Angeles, menurut situs hiburan TMZ. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit pada hari Kamis.Dia lahir pada tahun 1968 dan merupakan pemilik rumah Graceland milik ayahnya di Memphis, sebuah objek wisata yang populer. Dia berusia sembilan tahun ketika Elvis meninggal di Graceland pada 1977.Karier musiknya sendiri dimulai dengan album debut tahun 2003 To Whom It May Concern. Itu diikuti oleh Now What tahun 2005, dan keduanya mencapai 10 besar tangga album Billboard 200. Album ketiga, Storm and Grace, dirilis pada 2012.Dia menikah empat kali. Dia menikah dengan bintang pop Michael Jackson pada 1994, hanya 20 hari setelah perceraiannya dengan suami pertamanya, musisi Danny Keough.Pasangan bercerai pada 1996 saat Jackson berjuang melawan tuduhan penganiayaan anak.Presley kemudian menikah dengan aktor Nicholas Cage, penggemar berat ayahnya, pada 2002. Cage mengajukan gugatan cerai empat bulan kemudian.Presley, seorang penyanyi dan penulis lagu, adalah ibu dari tiga anak, termasuk Riley Keough, yang mendapat perhatian karena kemampuan aktingnya dalam serial antologi tahun 2016 The Girlfriend Experience. AFP PHOTO/Doug Benc/Chris Delmas/Valerie Macon/Jason Merritt