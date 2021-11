Pemenang Empat Grammy Missy Elliott Peroleh Bintang Hollywood Walk of Fame

(WWD)

Sebuah bintang di Hollywood Walk of Fame diresmikan Senin, 8 November 2021 waktu setempat, untuk menghormati rapper, penyanyi, penulis lagu, dan produser rekaman pemenang Grammy empat kali, Missy Elliott.Penuh emosional, Elliott menangis saat dia berterima kasih kepada semua orang yang membantu membuat karirnya begitu sukses - dari kolaborator awalnya Timbaland ke label rekamannya hingga semua artis hip-hop wanita perintis yang datang sebelum dia."Saya datang ke sini sekitar 20 tahun yang lalu dan biasa berjalan melewati semua bintang ini dan membayangkan saja," katanya. "Merupakan berkah untuk bermimpi besar dan itu benar-benar terjadi. Saya benar-benar berdiri di sini."Bintang Elliott ditempatkan di luar lokasi baru Amoeba Music di Hollywood Boulevard. Produser Walk of Fame mengatakan bahwa bintang lain untuk tokoh musik lainnya juga akan ditempatkan di luar toko, Ana Martinez.Bintang tersebut adalah yang ke-2.708 sejak selesainya Walk of Fame pada 1961 dengan 1.558 bintang pertama.Lahir dengan nama Melissa Arnette Elliott pada 1 Juli 1971, di Portsmouth, Virginia, Elliott memulai karirnya pada 1991 ketika membentuk grup R&B wanita Fayze, dengan teman lingkungannya Timothy Mosley, yang kemudian dikenal sebagai rapper dan penyanyi Timbaland, bertindak sebagai produser grup.Elliott dan Timbaland menciptakan suara idiosinkratik yang inovatif, terdengar pada skor hits untuk mendiang artis R&B, pop dan hip-hop Aaliyah, termasuk One In A Million, If Only Your Girl Knew' dan Hot Like Fire, bersama dengan lagu-lagu favorit seperti trio vokal R&B SWV Can We, Where My Girls At? milik girl group 702, Confessions milik Destiny's Child dan In My Business milik Whitney Houston.Album debut solo Elliott pada 1997 Supa Dupa Fly, mencapai status platinum dari Recording Industry Association of America. Lima album studio lainnya mencapai status platinum atau lebih baik. AFP PHOTO/Robyn Beck/Emma McIntyre