Sutradara Flash Gordon, Mike Hodges, Meninggal Dunia

Mike Hodges, sutradara tenar dari drama kriminal tahun 1970-an "Get Carter" dan film 1980 "Flash Gordon", meninggal dunia pada usia 90 tahun."Dia meninggal Sabtu, 17 Desember 2022 lalu di rumahnya di Dorset, Inggris barat daya," kata teman lama dan produsernya Mike Kaplan kepada The Guardian dan publikasi perdagangan AS Variety.Hodges pertama kali mendapatkan pengakuan menulis dan menyutradarai film gangster Inggris pada 1971 "Get Carter", yang juga membantu membangun Michael Caine sebagai bintang akting yang baru muncul. Keduanya langsung berkolaborasi lagi dalam film thriller komedi tahun 1972 "Pulp".Delapan tahun kemudian Hodges menyutradarai film terbesarnya, "Flash Gordon", tentang karakter komik yang dibuat pada 1930-an.Penghargaan terkenal lain selama karirnya yang berlangsung beberapa dekade termasuk "The Terminal Man" (1974), "Croupier" (1998) dan film fitur terakhirnya, "I'll Sleep When I'm Dead" (2003).Penulis dan penyiar Inggris Matthew Sweet termasuk di antara mereka yang memberikan penghormatan kepada Hodges."Seorang master sejati. Bakat gelisah yang luar biasa. Karya yang tak tergoyahkan. Menyukai film. Mencintai pria itu," cuitnya. AFP PHOTO/ CARLO ALLEGRI