Mick Jagger Positif Covid-19, Konser di Amsterdam Ditunda

(WWD)

Vokalis band Rolling Stones Mick Jagger , Senin, 13 Juni 2022 waktu setempat, mengumumkan ia terinfeksi covid-19, sehingga memaksa band untuk membatalkan konser terbaru mereka di Amsterdam."Mohon maaf kami harus menunda konser di Amsterdam secara mendadak malam ini," cuit penyanyi 78 tahun itu, dikutip dari AFP, Selasa, 14 Juni 2022. "Sayangnya saya baru positif covid. Kami akan mengatur ulang jadwal secepat mungkin dan kembali segera."Band Inggris legendaris itu membuka tur Eropa mereka di Madrid pada 1 Juni, untuk merayakan enam dekade sejak mereka terbentuk.Tur Sixty terdiri dari 14 konser, kelanjutan dari tur No Filter yang dimulai sejak 2017, tapi penampilan di Amerika Utara ditunda akibat pandemi.Mereka menyelesaikan tur tahun lalu, meski pemain drum Charlie Watts tutup usia di umur 80 tahun pada Agustus tahun lalu.Jagger yang sudah mendapat vaksinasi covid pada April lalu memperkenalkan lagu baru Easy Sleazy yang direkam di rumah selama pembatasan wilayah akibat pandemi.Pada bulan yang sama, mereka membawakan lagu klasik tahun 1969 You Can't Always Get What You Want dari rumah mereka. AFP PHOTO/APA/Hans Klaus Techt/Suzanne Cordeiro/Ethan Miller