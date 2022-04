Legenda Akting Prancis Michel Bouquet Meninggal Dunia

(WWD)

Michel Bouquet, seorang legenda panggung dan layar Prancis yang dikenal karena kolaborasinya dengan sutradara gelombang baru Francois Truffaut dan Claude Chabrol, meninggal dunia, Rabu, 13 April 2022 waktu setempat. Bouquet meninggal di usia 96 tahun.Politisi dan tokoh terkemuka di teater dan sinema Prancis berbaris untuk memberi penghormatan kepada pria yang memenangkan penghargaan besar untuk teater dan karya sinemanya."Bouquet meninggal di sebuah rumah sakit di Paris," kata juru bicaranya kepada AFP."Saya sangat sedih," kata bintang film Alain Delon kepada AFP. "Michel Bouquet adalah aktor yang sangat hebat."Mengingat film-film yang mereka buat bersama, dia menambahkan: "Satu-satunya yang tersisa bagi saya adalah kenangan indah dan indah.""Selama tujuh dekade, Michel Bouquet membawa teater dan bioskop ke tingkat tertinggi pijaran dan kebenaran ...," kata Presiden Prancis Emmanuel Macron, memberi penghormatan di Twitter.Bouquet dirayakan di Prancis untuk teaternya dan juga untuk karier sinemanya. Dia dikagumi karena 800 penampilannya dalam peran utama drama absurd Eugene Ionesco Exit the King, dan juga mendapat pujian untuk interpretasinya tentang peran utama dalam The Miser karya Moliere. Namun, karya sinemanyalah yang membuatnya mendapatkan penonton global.Penampilannya yang luar biasa tentang mantan presiden sosialis Prancis Francois Mitterrand dalam film Robert Guediguian 2005 The Last Mitterrand membuatnya memenangkan penghargaan aktor terbaik kedua di Cesars, Oscar versi Prancis.Itu adalah kemenangan keduanya, setelah menerima penghargaan yang sama untuk film Anne Fontaine tahun 2001 How I Killed My Father. Dia juga memenangkan dua Molieres, penghargaan teater top Prancis, selama karirnya. AFP PHOTO/Martin Bureau/Joel Saget/Frank Ferry/Eric Feferberg/Alberto Pizzoli