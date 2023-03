Update Harga BBM di SPBU Pertamina

(WWD)

PT Pertamina Patra Niaga sebagai sub holding commercial and trading PT Pertamina (Persero), menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax per hari ini, Rabu, 1 Maret 2023.Di sisi lain, untuk BBM jenis gasoil seperti dexlite dan Pertamina Dex justru mengalami penurunan. Harga dexlite turun Rp1.200 per liter menjadi Rp14.950 per liter. Untuk Pertamina Dex turun Rp1.000 per liter menjadi Rp15.850 per liter.Sementara untuk harga BBM jenis solar dan pertalite tidak mengalami kenaikan. Harga Solar tetap sebesar Rp6.800 per liter dan pertalite (RON 90) masih dijual dengan harga Rp10 ribu per liter.Selengkapnya baca di sini: