Harga Emas Dunia Anjlok, Ini Gara-garanya

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada penutupan perdagangan Kamis waktu setempat. Penyebabnya, karena imbal hasil obligasi treasury Amerika Serikat (AS) meningkat.Melansir Xinhua, Jumat, 26 Februari 2021, harga kontrak emas teraktif untuk pengiriman April turun USD22,5 atau 1,25 persen menjadi USD1.775,4 per ounce.Harga emas berada di bawah tekanan tambahan, karena angka ekonomi yang dirilis pada Kamis lebih baik dari yang diharapkan.Sementara itu harga perak untuk pengiriman Mei turun 24,3 sen atau 0,87 persen menjadi USD27,685 per ounce. Harga platinum untuk pengiriman April turun USD26,4 atau 2,1 persen menjadi USD1.231,5 per ounce.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa 730 ribu orang mengajukan klaim pengangguran awal dalam pekan yang berakhir 20 Februari. Angka ini lebih baik dari yang diharapkan, serta jauh lebih rendah dari pembacaan pada periode sebelumnya sebesar 841 ribu.Sedangkan Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa pesanan baru untuk barang tahan lama naik 3,4 persen pada Januari. Ini merupakan kenaikan terbesar dalam enam bulan.Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa produk domestik bruto (PDB) riil AS meningkat pada tingkat tahunan sebesar 4,1 persen pada kuartal keempat 2020, bukan prediksi sebelumnya yang berada di level empat persen.(AHL)