Bursa Saham AS Kompak Menghijau

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) kompak menghijau pada penutupan perdagangan kemarin. Kenaikan serentak terjadi pada indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA), S&P500, serta Nasdaq.Dikutip dari CNBC International, Rabu 22 Desember 2021, DJIA naik 1,6 persen, S&P 500 naik 1,78 persen, Nasdaq naik 2,40 persen. Kenaikan bursa saham AS memupus aksi profit taking kemarin.Saham-saham yang memimpin kenaikan di DJIA adalah Nike Inc (NKE), Boeing.co (co) serta American Express (AXP). Masing-masing naik 6,14 persen, 5,8 persen, serta 3,22 persen.Sementara saham yang memimpin kenaikan di Nasdaq adalah Atlassian Corporation PLC (TEAM), Micron Technology Inc (MU) serta Trip.com Group Ltd (TCOM). Masing-masing naik 10,8 persen, 10,5 persen, dan 8,3 persen.Saham farmasi dan kesehatan seperti Moderna Inc (MRNA), serta Biogen Inc (BIBB) turun pada perdagangan kemarin dengan masing-masing jatuh sebesar 2,98 persen dan 0,97 persen.Moderna mengumumkan bahwa booster vaksin Covid-nya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat antibodi terhadap varian Omicron dalam uji laboratorium awal.Pfizer juga mengumumkan hasil serupa awal bulan ini, menawarkan harapan tambahan menjelang liburan musim dingin bahwa booster mRNA memberikan perlindungan terhadap varian Omicron.