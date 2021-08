Sentimen Inflasi AS Bikin Dolar AS Muram

Mengutip Antara, Sabtu, 14 Agustus 2021, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,55 persen pada 92,5195.

Dolar AS dibeli 109,58 yen Jepang, lebih rendah dari 110,46 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9152 franc Swiss dari 0,9239 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2517 dolar Kanada dari 1,2527 dolar Kanada.



Pergerakan di atas terjadi karena perkiraan awal indeks sentimen konsumen yang dirilis Jumat oleh University of Michigan berada di 70,2 pada Agustus, turun dari 81,2 pada Juli.

New York: Mata uang dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu WIB), setelah data inflasi di negara Paman Sam itu turun tajam pada awal Agustus.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1794 dolar AS dari 1,1729 dolar di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi 1,3868 dolar dari 1,3800 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7373 dolar AS dari 0,7332 dolar.