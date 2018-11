Refinancing Utang, Energi Mega Persada Jajaki Kreditur Baru

: PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) menjajaki tiga kreditur baru untuk refinancing utang-utang sebelumnya.Vice President Investor Relations Energi Mega Persada Herwin Hidayat menjelaskan, perseroan berencana melakukan refinancing utang jangka panjangnya yang diperoleh dari tiga kreditur utama yakni Mitsubishi dan Japan Petroleum Exploration Co Ltd (Japex), Bank of Amerika Marlins, dan Intesa Sanpaolo Bank.Ia mengatakan, perusahaan sedang menjajaki beberapa kreditur perbankan dan private equity untuk menutup utang tersebut."Semuanya (dijajaki), berupa perbankan, private equity. Untuk perbankan saat ini dua-duanya (lokal dan asing dijajaki). Tapi kalau dilihat historis kita banyakan bank asing," jelas Herwin di Kantor ENRG, kawasan epicentrum Kuningan, Jakarta, Jumat 23 November 2018.Sedangkan untuk utang jangka pendek, Herwin mengatakan, refinancing juga dilakukan. Perusahaan akan mencari utang dengan bunga lebih murah dan tenor yang panjang."Kalau jangka pendek juga sedang cari refinancing-nya. Jadi mencari bunganya yang lebih murah dan lebih panjang," tutur dia.Di sisi lain, mengenai proyeksi kinerja keuangan hingga akhir tahun, Herwin menambahkan, kerugian (loss) akan berkurang. "Ini (kinerja keuanhan) kan bergerak terus ya. Saya belum bisa konfirmasi. Namun kita mungkin masih loss tapi loss-nya berkurang," kata dia.Ia memproyeksikan beberapa blok migas yang tengah digarap saat ini akan menuai hasil di semester II-2019 mendatang, seperti blok migas Bentu di Riau, blok Tonga di Sumatera Utara, dan Gebang di Sumatera Utara."Jadi memang harvesting kita harapkan di semester II-2018. Itu terutama dari Bentu, Tonga, Gepang. Unfortunately Kangean. Walaupun besar (keuntungan) itu mengganti natural decline," pungkas dia.(FJR)