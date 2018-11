Energi Mega Persada Akan Terbitkan 15 Miliar Saham Baru

: PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) berencana akan melakukan penerbitan saham baru (rights issue).Direktur Energi Mega Persada Edoardus A Windoe menjelaskan setelah mendapatkan persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada September lalu, perseroan tengah mempersiapkan rights issue tersebut. Paling lambat, dalam waktu 12 bulan mendatang rencananya rights issue akan dieksekusi."Setelah dapat persetujuan RUPS sebelumnya, maksimal 12 bulan kita akan lakukan rights issue," kata Edoardus ditemui di Gedung ENRG, kawasan Epicentrum Kuningan, Jakarta, Jumat, 23 November 2018.Lebih detil, Vice President Investor Relations Energi Mega Persada Herwin Hidayat menjelaskan perusahaan Bakrie Group ini berencana akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 15 miliar lembar saham baru dan waran sebanyak 3,6 miliar unit saham."Yang akan terbitkan 15 miliar lembar saham baru. Waran 3,6 miliar tambahan saham baru. Namun harga per lembar belum kita tentukan," jelas Herwin.Hasil dari aksi korporasi ini akan digunakan untuk membantu pengembangan aset, working capital, belanja modal (capital expenditure/capex), melunasi pinjaman-pinjaman yang tercatat, serta akuisisi wilayah kerja migas. Perseroan menyatakan tengah membidik wilayah kerja migas yang akan habis masa kontraknya untuk dikelola."(Akuisisi) Ada rencana akuisisi blok migas yang sudah produksi di Indonesia," ujar dia singkat.Mengenai pinjaman, Herwin kembali melanjutkan total pinjaman perseroan telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Per sekarang, total pinjaman jangka pendek perseroan sebesar USD80 juta dan pinjaman jangka panjang sebesar USD170 juta."Ini sudah berkurang dari sebelumnya, per Juni 2017 total jangka panjang dan pendek hampir USD320 juta," sebut dia.(AHL)