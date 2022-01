Emas Antam Naik Rp3.000/Gram

Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per Selasa, 25 Januari 2022:

Emas batangan 1 gram Rp947 ribu. Emas batangan 2 gram Rp1,83 juta. Emas batangan 3 gram Rp2,72 juta. Emas batangan 5 gram Rp4,51 juta. Emas batangan 10 gram Rp8,97 juta. Emas batangan 25 gram Rp22,2 juta. Emas batangan 50 gram Rp44,5 juta. Emas batangan 100 gram Rp88,9 juta. Emas batangan 250 gram Rp222 juta. Emas batangan 500 gram Rp443 juta. Emas batangan 1 kilogram Rp887 juta.



Harga emas dunia

Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau naik pada perdagangan Selasa, 25 Januari 2022.Mengutip laman Logam Mulia Antam, harga emas naik Rp3.000 per gram ke level Rp947 ribu per gram. Sementara itu, harga pembelian kembali emas atau buyback di level Rp849 ribu per gram atau naik Rp3.000 per gram.Emas berjangka menguat pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB). Hal itu karena aksi jual secara luas di Wall Street dan pasar Eropa didorong oleh ketegangan geopolitik atas Ukraina mendukung daya tarik safe haven. Sementara para investor bersiap untuk keputusan kenaikan suku bunga Federal Reserve.Mengutip Antara, Selasa, 25 Januari 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD9,9 atau 0,54 persen menjadi USD1.841,70 per ons. Di pasar spot, harga emas juga naik 0,4 persen menjadi USD1.840,16 per ons.