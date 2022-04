BPS: Harga Komoditas Pangan dan Energi Naik di Pasar Internasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga sejumlah komoditas baik untuk pangan maupun energi pada Maret ini mengalami peningkatan secara signifikan. Kondisi ini tentunya berimbas pada kinerja ekspor impor Indonesia pada bulan lalu.Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) tercatat naik dari USD95,72 per barel pada Februari 2022 menjadi USD113,50 per barel atau naik 18,58 persen. Bahkan secara tahunan (yoy), harga ICP meningkat 78,74 persen."Demikian juga untuk beberapa komoditas nonmigas pada Maret juga mengalami peningkatan baik secara bulan ke bulan maupun secara tahun ke tahun," kata dia, dalam video conference, Senin, 18 April 2022.Ia menyebut, komoditas lain yang mengalami kenaikan adalah batu bara, nikel, minyak kelapa sawit (CPO), aluminium, emas, dan tembaga. Kenaikan tertinggi terjadi untuk batu bara USD294,4 per ton, nikel USD33.924,2 per ton, serta CPO USD1.777 per ton."Kalau kita lihat peningkatan yang cukup besar pada Maret ini terutama di komoditas nonmigas batu bara secara mtm itu meningkat 49,91 persen, nikel meningkat 41,26 persen, kemudian minyak kelapa sawit sebesar 16,72 persen," ungkapnya.Margo menambahkan, komoditas lain yang juga mengalami kenaikan adalah kedelai. Harga kedelai tercatat sebesar USD720,6 per ton atau mengalami kenaikan sebesar 8,91 persen dari bulan sebelumnya, dan naik 23,03 persen dibandingkan dengan tahun lalu.Namun demikian, beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga pada Maret 2022. Margo menyebut, komoditas seperti karet tercatat mengalami penurunan sebesar 2,52 persen, timah turun 0,08 persen, dan minyak kernel turun 0,05 persen."Tentu saja perkembangan harga secara internasional ini nanti akan berpengaruh kepada nilai ekspor dan impor di bulan Maret. Beberapa komoditas juga terlihat yang naiknya cukup tajam nantinya berpengaruh terhadap ekspor impor kita," pungkas dia.