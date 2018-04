Liverpool Kehilangan 'Otak' Klopp?

: Asisten pelatih Liverpool Zeljko Buvac dikabarkan telah meninggalkan Anfield jelang leg kedua semifinal Liga Champions kontra AS Roma. Kabar tersebut muncul setelah beredar kabar perselisihannya dan Juergen Klopp.Buvac sendiri telah bekerja sama dengan Klopp selama 17 tahun terakhir. Keduanya mengawali karier kepelatihan ketika menukangi Mainz dan Borussia Dortmund. Kemudian hubungan keduanya berlanjut saat Klopp menerima tawaran melatih Liverpool pada 2015.Buvac juga sering dijuluki The Brain (Otak) karena memiliki pengaruh besar pada keputusan Klopp. Namun hubungan mereka dikabarkan mulai tidak membaik beberapa pekan terakhir.Menurut The Daily Record, Klopp dan Buvac sudah tidak saling berbicara lagi selama beberapa pekan. Bentuk keretakan itu terjadi ketika Klopp tak mengundang sang asisten dalam pertemuan guna membicarakan taktik klub."Buvac telah benar-benar keluar dari lingkungan Liverpool," kata sumber Liverpool kepada Daily Record."Mereka berdiri terpisah dalam melatih tim. Buvac juga tidak menghadiri pertemuan taktik tim dan dia juga sudah tidak terlihat dalam penunjukkan skuat," sambung pernyataan tersebut.Kabar ini bisa saja mengganggu upaya Liverpool dalam menjaga keunggulan agregat atas Roma. Di mana pada leg kedua semifinal Liga Champions mereka akan bertamu di Stadion Olimpico dengan keunggulan agregat 5-2 atas Roma.(FIR)