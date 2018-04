Kata Wenger usai Terima Tanda Perpisahan dari MU

Sir Alex Ferguson presented Arsene Wenger with a commemorative gift before kick-off. #MUFC #MUNARS pic.twitter.com/0W7X5CBoXz — Manchester United (@ManUtd) April 29, 2018

: Mantan pelatih Manchester United, Sir Alex Ferguson, secara simbolik memberikan trofi kepada Arsene Wenger sebelum kick off pertandingan menghadapi Arsenal. Trofi tersebut diberikan kepada pelatih asal Prancis sebagai kado perpisahan darinya untuk mantan rival ketika masih aktif melatih.Seperti diketahui, Arsene Wenger telah memutuskan untuk mengakhiri karier sebagai pelatih Arsenal pada akhir musim nanti. Kunjungan Wenger ke Old Trafford pada Minggu 29 April menjadi yang terakhir.Dalam momen itu, tak hanya Ferguson yang memberikan penghormatan kepada Wenger. Jose Mourinho juga terlihat bersama Wenger untuk sekadar memberikan selamat.Usai penyerahan kenang-kenangan dari Fergusone, Wenger mengaku sangat berterima kasih. Ia mengungkapkan kenang-kenangan ini merupakan,penghargaan pertama kali dalam kariernya yang ia peroleh ketika jelang pertandingan berlangsung."Ini adalah pertama kalinya saya menerima penghargaan sebelum pertandingan. Itu sangat bagus dan berkelas. Saya sangat berterima kasih kepada Manchester United," kata Wenger."Tahun depan, orang lain akan berada di area bangku pemain. Ini sedikit mengejutkan karena ini tidak pernah saya bayangkan. Namun kehidupan terus berlanjut dan terkadang itu akan menjadi baik," tambahnya.Sayangnya, kunjungan terkahir Wenger ke Old Trofford harus tercoreng dengan kekalahan Arsenal dari United. Saat itu tuan rumah berhasil menang dengan skor 2-1. (Sky Sport)(FIR)