David De Gea Diklaim Bertahan di Manchester United

Masa depan kiper Manchester United David De Gea masih samar. Sampai saat ini, United belum memastikan apakah De Gea bisa mendapatkan gaji lebih besar.Seperti diketahui, De Gea meminta gaji setara dengan Alexis Sanchez dan Paul Pogba. Kabar yang beredar, gaji yang diterima Sanchez dan Pogba mencapai 350 ribu poundsterling atau setara Rp6,7 miliar per pekan.Akan tetapi, United tampaknya masih ngotot memberikan gaji sekitar 200 ribu poundsterling/pekan kepada De Gea. Situasi itu membuat kesepakatan dengan De Gea berjalan alot. Sebagaimana dilaporkan The Sun, De Gea belum mengambil keputusan dengan tawaran yang diberikan United. Padahal, musim panas mendatang kontrak De Gea berakhir.Kendati demikian, manajer Jose Mourinho coba meyakinkan seluruh fan soal De Gea. Menurutnya, takkan lama lagi De Gea akan memutuskan bertahan di Old Trafford."Saya tidak termasuk dalam proses membahas kesepakatan dengan para pemain dan negosiasi dengan agen," kata Mourinho dikutip Daily Mail, Senin 3 September 2018."Saya tidak pernah melakukan itu, itu adalah sesuatu yang tidak ingin saya lakukan. Saya akan menjadi negosiator yang buruk. Namun, saya akan memberikan segala keputusan kepada pemain," sambungnya."Saya berharap semuanya bergerak ke arah positif dan semoga lebih cepat kita mendapatkan kabar baik," tutur eks pelatih Inter Milan dan Real Madrid itu.De Gea sempat santer dikabarkan bakal merapat ke Real Madrid. Namun, keputusan Madrid memboyong Thibaut Courtois tampaknya kans De Gea ke Madrid menipis. (Daily Mail)(ASM)