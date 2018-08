Liverpool Pesta Gol ke Gawang West Ham

: Pekan pertama Liga Primer Inggris musim 2018--2019 penuh dengan kejutan. Salah satunya Liverpool yang langsung pesta gol ke gawang West Ham United di Anfield, Minggu 12 Agustus malam.Tak tanggung-tanggung, The Reds menghancurkan tamunya empat gol tanpa balas. Gol Liverpool dicetak Mohamed Salah menit 19, Sadio Mane menit 45 dan 53, serta Daniel Sturridge menit 88.Turun dengan komposisi terbaiknya, Liverpool langsung tancap gas. Sejumlah peluang didapatkan The Reds di 15 menit awal laga, namun belum ada yang mampu mengoyak gawang The Hammers yang dikawal Lukasz Fabianski.Barulah di menit 19 publik Anfield bersorak setelah Salah mencetak gol pembuka. Umpan tarik Andrew Robertson dengan mudah diteruskan sontekan Salah di mulut gawang.Mane membuat Liverpool menutup paruh pertama dengan keunggulan 2-0 dari West Ham. Kerja sama Robertson dan James Milner diselesaikan sepakan Mane yang berdiri bebas.Liverpool langsung unggul 3-0 saat babak kedua baru berjalan tujuh menit. Mane mencetak gol keduanya setelah menerima sodoran pendek Roberto Firmino dan dituntaskan sepakan keras mendatar.Sturridge menutup pesta gol Liverpool menit 88 usai masuk menggantikan Salah. Hebatnya, gol tersebut merupakan sentuhan pertama Sturridge di lapangan usai memanfaatkan sepak pojok Milner.Hasil ini membuat Liverpool sementara menjadi pemuncak klasemen pekan pertama dengan tiga poin. Sedangkan West Ham menjadi juru kunci karena gawang mereka diberondong empat gol, lebih banyak dari tim lain.Liverpool: Alisson Becker, Virgil van Dijk, Joel Gomez, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold, Giorginio Wijnaldum, Naby Keita, James Milner, Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino.West Ham: Lukasz Fabianski, Balbuena, Angelo Ogbonna, Fredericks, Arthur Masuaku, Mark Noble, Declan Rice, Jack Wilshere, Michail Antonio, Felipe Anderson, Marco Arnautovic.(REN)