Liga 2: Derby Yogyakarta, Suporter PSS Hanya dapat Jatah 30 Tiket

Laga derby Yogyakarta akan tersaji dalam lanjutan Liga 2. PSIM Yogyakarta yang bertindak sebagai tuan rumah akan menjamu PSS Sleman di Stadion Sultan Agung Bantul, Kamis, 26 Juli 2018.Dalam laga itu, manajemen PSIM menyerahkan penjualan seluruh tiket pertandingan kepada suporter mereka, yakni Brajamusti dan The Mataram Independent (The Maident). Dengan kepasitan stadion yang hanya bisa menampung sekitar 20 ribu penonton."Kami hanya mencetak tiket sekitar 17 hingga 18 ribu lembar. Setelah koordinasi dua suporter internal PSIM, kami belum bisa memfasilitasi suporter PSS," kata Wakil Ketua Panitia Pelaksana PSIM, Wendi Umar Seno Aji saat pertamuan dengan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di salah satu hotel di Jalan Seturan, Sleman, Selasa, 24 Juli 2018.Rivalitas basis suporter kedua tim cukup besar dan hampir memenuhi stadion saat berlaga, baik kandang maupun tandang. Pendukung PSIM bernama Brajamusti dan The Maident memiliki banyak anggota. Sebaliknya, PSS dengan kelompok suporter Slemania dan Brigata Curva Sud (BCS) beranggotakan ribuan orang pula.Pertemuan PSS dengan PSIM hampir selalu panas di atas lapangan maupun di luar lapangan. Pertemuan terakhir terjadi di kompetisi divisi satu pada 29 April 2014. Laga yang yang berkesudahan 0-0 itu disertai berulangkali kericuhan antarsuporter di tribun Stadion Maguwoharjo."Kami tidak bisa menjual tiket, kami serahkan ke suporter. Untuk itu kami sampaikan permintaan maaf kepada PSS dan suporter PSS. Dengan berat kami belum bisa memberikan kuota bagi rekan-rekan di PSS. Stadion masih kami sewa. Polsek masih memberi catatan," kata dia.Dalam perkembangannya, panpel PSIM akhirnya bersedia memberikan kuota tiket pertandingan kepada suporter PSS Sleman. Namun, kuota tiket yang diberikan hanya 30 lembar.Menurut dia, suporter PSS bisa ditempatkan di tribun VVIP demi menjamin keamanan. Namun, pihaknya akan membahas teknis keamanan itu lebih dulu bersama aparat kepolisian.Perwakilan kedua suporter PSS, Slemania dan BCS, akan mematuhi kebijakan manajemen PSIM. Salah satu alasannya demi keamanan selama dan sesudah pertandingan. "Kami tidak bisa berangkat tanpa ada izin. Jika memang tiket habis, kita taat aturan. Kami akan menghormati dan meminta suporter (PSS) tidak keluar rumah," kata Andri, perwakilan Slemania.Di tabel klasemen sementara Liga 2 Wilayah Timur, PSS bercokol di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 19 poin. Sementara, PSIM yang mengawali Liga 2 dengan sanksi pengurangan 9 poin berada di peringkat enam dengan koleksi 9 poin.(ACF)