Ismed Enggan Berspekulasi soal Penundaan Laga Persija vs Persib

Ismed Sofyan mengaku tidak mau berpikir yang aneh-aneh soal ditundanya laga Persija vs Persib yang seharusnya berlangsung pada Sabtu 28 April. Kemananan diakuinya sebagai suatu hal yang terpenting.Rabu 25 April kemarin, sudah diputuskan bahwa laga Persija vs Persib ditunda. Polda Metro Jaya tidak menerbitkan izin keramaian karena sedang berfokus pada pengamanan untuk Hari Buruh atau May Day yang jatuh pada Selasa 1 Mei.Menanggapi hal itu, kapten Persija, Ismed Sofyan enggan berspekulasi lebih jauh. Dia mengatakan kemanan ibu kota Jakarta yang akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018 menjadi perhatian utama.Sebelumnya, sempat ada kabar yang menyebut bahwa penundaan laga bertajuk El Clasico ini demi memberikan keuntungan pada salah satu klub. Dalam hal ini Persija yang baru kembali dari Singapura usai menghadapi Tampines Rovers di Piala AFC."Aku pikirnya positif saja, mungkin yang membuat pertandingan ditunda mungkin dari faktor keamanan ya karena berbenturan dengan hari buruh jadi takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada provokasi segala macam," ujar Ismed saat dihubungi wartawan."Keamanan di ibu kota juga lagian kan di Jakarta kan nanti akan menggelar Asian Games jadi takutnya mungkin nanti fasilitas yang ada saat ini takutnya rusak. Mungkin seperti itu," komen Ismed.Polda Metro Jaya kemudian menyarankan laga tersebut pada Kamis 3 Mei. Akan tetapi, sejauh ini belum ada pengumuman resmi dari PT Liga Indonesia Baru.(ACF)