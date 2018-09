Jadwal Siaran Langsung Liga Top Eropa Akhir Pekan Ini

: Kompetisi sepak bola di Eropa kembali bergulir akhir pekan ini. Laga antara Liverpool kontra Tottenham Hotspur bakal menjadi pertandingan seru yang akan tersaji di Liga Primer Inggris.Ini merupakan salah satu pertandingan pekan kelima Liga Primer Inggris 2018--2019. Kedua tim tersebut akan bertanding di Stadion Wembley, Sabtu 15 September malam hari WIB.Kemenangan sudah menjadi torehan wajib bagi kedua tim. Sebab, tambahan tiga poin akan mengubah nasib mereka di klasemen Liga Primer Inggris.Bagi Liverpool, kemenangan akan mengamankan posisi mereka di puncak klasemen. Sejauh ini, mereka masih bersaing ketat dengan Chelsea dan Watford yang sama-sama mengoleksi 12 poin.Sementara itu, meraih tiga angka pada laga nanti membuat Tottenham punya kans untuk naik ke puncak klasemen. Sebab, mereka yang mengoleksi sembilan angka di posisi kelima saat ini hanya terpaut tiga poin dari tiga ketiga tim teratas.Pertandingan menarik lainnya juga tersaji di liga-liga top Eropa lainnya. Salah satunya di Liga Serie-A Italia yang sudah memasuki pekan keempat. Pada kompetisi terbaik di negeri Pizza itu, tersaji laga seru antara Napoli kontra Fiorentina.Sementara itu, pertandingan antara Juventus kontra Sassuolo juga akan dinanti para pencinta sepak bola. Terutama dengan aksi Cristiano Ronaldo. Golnya untuk I Bianconeri pada laga nanti sangat ditunggu, terutama untuk para fan Juventus. Mengingat, sang pemain belum mampu menyumbang gol hingga pekan ketiga Liga Serie-A Italia musim ini bergulir.Di La Liga Spanyol, para fan sepak bola juga kembali disuguhkan dengan aksi tiga tim raksasa seperti Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid. Namun, di antara ketiganya, hanya Madrid yang mendapat lawan cukup berat. Dalam pertandingan pekan keempat ini, Los Blancos dijadwalkan menghadapi Athletic Bilbao.Sementara itu, Barcelona dan Atletico mendapat lawan yang relatif mudah. El Barca menghadapi Real Sociedad, sedangkan Atletico berduel dengan Eibar.18:30: Tottenham Hotspur vs Liverpool (live MNC TV & beIN Sports 1)21:00: Bournemouth vs Leicester City21:00: Chelsea vs Cardiff City21:00: Huddersfield Town vs Crystal Palace21:00: Manchester City vs Fulham (live MNCTV)21:00: Newcastle United vs Arsenal23:30: Watford vs Manchester United (live RCTI & beIN Sports 1)19:30: Wolverhampton vs Burnley22:00: Everton vs West Ham United20:00: Inter Milan vs Parma23:00: Napoli vs Fiorentina01:30: Frosinone vs Sampdoria17:30: AS Roma vs Chievo20:00: Genoa vs Bologna20:00: Juventus vs Sassuolo20:00: Udinese vs Torino23:00: Empoli vs Lazio01:30: Cagliari vs AC Milan02:00: Huesca vs Rayo Vallecano18:00: Atletico Madrid vs Eibar21:15: Real Sociedad vs Barcelona (live SCTV & beIN Sports 2)23:30: Valencia vs Real Betis01:45: Athletic Bilbao vs Real Madrid (live SCTV & beIN Sports 2)17:00: Leganes vs Villarreal21:15: Espanyol vs Levante23:30: Real Valladolid vs Deportivo Alaves01:45: Sevilla vs Getafe01:30: Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt (Fox Sports)20:30: Bayern Muenchen vs Bayer Leverkusen (Fox Sports 3)20:30: RB Leipzig vs Hannover 9620:30: Mainz 05 vs Augsburg20:30: Wolfsburg vs Hertha Berlin20:30: Fortuna Dusseldorf vs Hoffenheim23:30: Borussia Moenchengladbach vs Schalke20:30: Werder Bremen vs Norimberga23:00: Freiburg vs Stuttgart(ASM)