Klopp: Manchester City Bisa Timbulkan Badai Petir untuk Liverpool

: Manajer Liverpool Juergen Klopp meminta tim asuhnya agar tetap waspada terhadap Manchester City. The Citizen punya kekuatan untuk menjungkalkan peluang The Reds ke semi final Liga Champions.Liverpool mempunyai keuntungan setelah mencatat kemenangan telak di leg pertama, 3-0. Namun pelatih asal Jerman itu meminta para pemain agar tetap fokus dan tidak membuat kesalahan-kesalahan di Etihad Stadium, Rabu 11 April dini hari WIB.Klopp mencontohkan bagaimana permainan City begitu menawan ketika menjamu Manchester United di Liga Primer Inggris, meski akhirnya kalah 2-3."Saya melihat pertandingan City vs United pada akhir pekan. Ini adalah salah satu babak pertama terbaik yang pernah saya lihat. Itu seperti badai petir," kata Klopp."Kami di sini untuk tidak kalah dan rencana kami adalah harus mencetak gol dan memenangkan pertandingan," tambahnya.Liverpool memang hanya perlu hasil imbang untuk lolos ke semifinal, atau minimal kalah dengan selisih dua gol. Sedangkan bagi Manchester City kesempatan lolos terbilang sangat sulit, sebab tim asuhan Pep Guardiola harus memenangkan pertandingan minimal dengan skor 4-0. (Sky Sport)(FIR)