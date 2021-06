"The WHO Says Children Should Not Receive COVID-19 Vaccines"



Badan Kesehatan Dunia (WHO) dikabarkan mengeluarkan larangan vaksinasi covid-19 untuk anak-anak. Kabar ini menyebar di sejumlah platform media sosial.Akun Instgaram @republic45_ turut membagikan kabar itu pada Rabu, 26 Juni 2021. Akun itu mengunggah tangakapan layar memuat logo WHO dengan narasi sebagai berikut:Dari hasil penelusuran, klaim bahwa WHO mengayakan anak-anak tidak boleh vaksin covid-19 adalah salah. Faktanya, tidak ada klaim dari WHO yang menyebutkan anak-anak tidak boleh diberi vaksin.Dilansir USA Today, arsip situs WHO pada 22 Juni mengatakan, "Anak-anak tidak boleh divaksinasi untuk saat ini." Panduan sebelumnya mengatakan tidak ada cukup bukti tentang penggunaan vaksin virus korona pada anak-anak untuk membuat rekomendasi umum.Namun, arsip situs WHO telah diperbarui pada 22 Juni untuk menyertakan nasihat dari Kelompok Ahli Penasihat Strategis WHO yang menyimpulkan bahwa vaksin Pfizer-BioNTech aman untuk siapa saja yang berusia 12 tahun atau lebih.Juru bicara WHO Tarik Jasarevic mengatakan bahwa anak-anak usia 12-15 tahun yang berisiko tinggi dapat ditawarkan vaksin ini bersama kelompok prioritas lainnya.“Anak-anak dan remaja cenderung memiliki penyakit yang lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa, jadi kecuali mereka adalah bagian dari kelompok yang berisiko lebih tinggi terkena COVID-19 parah, vaksinasi mereka tidak terlalu mendesak daripada orang tua, mereka yang memiliki kondisi kesehatan kronis dan petugas kesehatan, "Kata Jasarevic.WHO telah menjelaskan bahwa pasokan vaksin langka di negara-negara tertentu, itulah sebabnya badan tersebut membuat rekomendasi ini."Kecuali untuk sangat sedikit anak-anak yang berisiko tinggi, itu tidak dianggap sebagai prioritas saat ini karena kami memiliki dosis vaksin yang terbatas," kata kepala ilmuwan WHO SoumyaSwaminathan pada 11 Juni. rentan."Klaim bahwa WHO mengatakan anak-anak tidak boleh vaksin covid-19 adalah salah. Faktanya, tidak ada klaim dari WHO yang menyebutkan anak-anak tidak boleh diberi vaksin.Informasi ini jenis hoaksfalse context (konteks keliru).False contextadalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/06/25/fact-check-posts-whos-stance-vaccinating-children-lack-context/7778033002/https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(WAN)