[Cek Fakta] Varian Omicron Sudah Ada Sejak Juli 2021? Ini Faktanya

"They’re starting to make mistakes.

WHO just said that “Omicron” was first reported by South Africa on 11/24/21.

However, WEF reported this EXACT same “variant”—B.1.1.529, out of South Africa—way back in July.

Oops." Terjemahan:



"Mereka mulai membuat kesalahan.

WHO baru saja mengatakan bahwa "Omicron" pertama kali dilaporkan oleh Afrika Selatan pada 24/11/21.

Namun, WEF melaporkan “varian” yang sama PERSIS ini—B.1.1.529, dari Afrika Selatan—pada bulan Juli.

Ups."

"This article was originally published on 12 July 2021. It was updated on 26 November to include information about the new strain, B.1.1.529."



Terjemehan:



"Artikel ini awalnya diterbitkan pada 12 Juli 2021. Artikel ini diperbarui pada 26 November untuk menyertakan informasi tentang varian baru, B.1.1.529."







"Salah. WEF tidak menerbitkan laporan yang merujuk pada varian virus corona Omicron pada bulan Juli. Laporan tersebut diperbarui pada 26 November untuk memasukkan informasi tentang varian tersebut." tulis Reuters pada laporannya.

Virus korona varian baru Omicron dikabarkan sudah ada sejak Juli 2021. Kabar ini beredar di media sosial.Akun Twitter Stacey Rudin (@stacey_rudin) membagikan klaim ini pada 27 November 2021. Akun ini mengunggah tautan link situs WHO berisi artikel berjudul "Classification of Omicron (B.1.1.529): SARS-CoV-2 Variant of Concern". Disebutkan, klaim ini bersumber dari situs World Economic Forum (WEF) pada artikel berjudul "Explainer: This is how scientists detect new variants of COVID-19".Pada unggahannya, akun ini menambahkan cuitan sebagai berikut:Dari hasil penelusuran Cek Fakta Medcom.id , klaim bahwa varian Omicron atau B.1.1.529 sudah ada sejak Juli 2021 adalah salah. Faktanya, situs WEF tidak membahas varian baru Omicron pada bulan Juli.Artikel WEF berjudul "Explainer: This is how scientists detect new variants of Covid-19" memang dipublikasikan pada 12 Juli 2021. Varian B.1.1.529 pun turut muncul dalam artikel tersebut. Namun, pada awal artikel sudah ada keterangan bahwa artikel tersebut terakhir disunting pada 26 November 2021.Alasan artikel diperbarui untuk menambahkan informasi varian baru bernama Omicron atau B.1.1.529 yang awalnya ditemukan pada Afrika Selatan. Bukan, bermakna varian Omicron sudah ditemukan pada Juli 2021. Versi artikel bulan Juli arsipnya dapat dilihat di sini Berikut keterangan pada awal artikel WEF:Selanjutnya, artikel yang diperbarui di situs web WEF menautkan ke laporan Reuters tentang Omicron yang diterbitkan pada 25 November, yang tidak mungkin muncul dalam teks yang diterbitkan pada bulan Juli.Klaim bahwa varian Omicron atau B.1.1.529 sudah ada sejak Juli 2021 adalah salah. Faktanya, situs WEF tidak membahas varian baru Omicron pada bulan Juli.Informasi ini jenis hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.https://www.reuters.com/article/factcheck-wefarticle-omicron-idUSL1N2SI0CThttps://web.archive.org/web/20210712122356/https://www.weforum.org/agenda/2021/07/how-scientists-detect-new-covid-19-variants/*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016