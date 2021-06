[Cek Fakta] Di Skotlandia Angka Kematian Akibat Vaksin Lebih Banyak Dibandingkan Covid-19? Ini Faktanya

"Kemarin posting CDC menghapus 150 rb kematian, dan ternyata di Scotland pun mengalami lonjakan kematian pasca vx. Mereka dengan legowo mengakuinya. Lalu dimana amannya vx?"

Angka kematian akibat vaksin covid-19 di Skotlandia dikabarkan lebih banyak dari angka kematian akibat virus itu sendiri. Kabar itu beredar di media sosial.Akun Facebook Maria Rahayuningsih membagikan klaim tersebut pada Selasa, 15 Juni 2021. Akun itu mengunggah tangkapan layar artikel daring berjudul "6 times more people died from the COVID-19 vaccine than died from the virus in skotland".Dari hasil penelusuran, klaim bahwa angka kematian akibat vaksin di Skotlandia lebih banyak dari angka kematian covid-19 adalah salah. Faktanya, hanya ada tiga kematian yang dikaitkan dengan efek vaksin covid-19. Merujuk dara resmi Pemerintah Skotlandia, hingga 20 Juni 2021, terdapat angka kematian akibat covid-19 sebanyak 7.712 dari total 274.217 kasus.Sementara itu, dilansir BBC, National Records of Scotland (NRS) mengatakan ada tiga kematian (terjadi sebelum 30 April 2021) yang dikaitkan dengan vaksin covid-19. Namun, penyebab adanya tiga kematian itu masih dikaji.Pakar kesehatan masyarakat Prof Linda Bauld di Universitas Edinburgh mengatakan "sebagian besar" efek samping vaksin Covid sangat ringan. Efek samping yang serius dari vaksin apapun sangat tidak biasa."Sebagian besar, sebagian besar efek samping dari vaksin Covid sangat ringan. Anda memang memiliki kasus yang parah, tetapi sangat jarang," katanya.Bauld mengatahui adanya pembekuan darah yang langka terkait dengan vaksin Oxford-AstraZeneca. Tetapi, kata Bauld tidak selalu mungkin untuk mengatakan bahwa vaksin itu penyebabnya. "Ada faktor lain yang berkontribusi." katanya.Pemerintah Skotlandia juga mengatakan "penting untuk berhati-hati" ketika menarik kesimpulan dari hubungan antara vaksinasi dan kematian."Semua obat-obatan, termasuk vaksinasi, dapat memiliki efek samping tetapi efek samping yang serius dan kematian sangat jarang terjadi dengan vaksin Covid," kata seorang juru bicara.Klaim bahwa angka kematian akibat vaksin di Skotlandia lebih banyak dari angka kematian covid-19 adalah salah. Faktanya, hanya ada tiga kematian yang dikaitkan dengan vaksin covid-19.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis manipulated content (konten manipulasi). Manipulated content atau konten manipulasi biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Gampangnya, konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik.https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-daily-data-for-scotland/https://www.bbc.com/news/uk-scotland-57173286https://www.facebook.com/m.pujirahayu/posts/1340599166341105*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(WAN)