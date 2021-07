[Cek Fakta] Banyak Bayi Mati Mendadak karena Vaksinasi Covid-19? Ini Faktanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beredar narasi di media sosial yang menghubungkan vaksinasi covid-19 dengan anak-anak dan Sindrom Kematian Bayi Mendadak atau Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). Disebutkan, banyak bayi meninggal tiba-tiba setelah menerima vaksin.Akun Facebook Nat King Cruz membagikan narasi itu pada Senin, 14 Juni 2021. Akun itu mengunggah tangkapan layar dari pengguna Twitter yang memuat narasi bertuliskan sebagai berikut:“Everyone knows a family who lost a perfectly healthy baby to SIDS- a mysterious infant death for no medical reason. Now look around you. How many perfectly healthy adults are dying shortly after their vaccine shot. 2+2=?"Terjemahan: “Semua orang tahu sebuah keluarga yang kehilangan bayi yang sangat sehat karena SIDS- kematian bayi misterius tanpa alasan medis. Sekarang lihat sekelilingmu. Berapa banyak orang dewasa yang sangat sehat yang meninggal tak lama setelah suntikan vaksin mereka. 2+2=?”Dari hasil penelusuran, klaim bahwa banyak bayi meninggal setelah menerima vaksinasi covid-19 adalah salah. Faktanya, vaksin covid-19 saat ini tidak direkomendasikan untuk anak di bawah 12 tahun.Adapun vaksinasi bayi antara usia dua dan empat bulan - ketika bayi paling berisiko untuk SIDS - adalah vaksinasi untuk mencegah penyakit hepatitis B, difteri, tetanus, pertusis dan polio.Dilansir AFP, Dr Rachel Moon , yang memimpin Gugus Tugas Children's National and the American Academy of Pediatrics (AAP) untuk SIDS, mengatakan bahwa meskipun ada tumpang tindih dalam periode risiko tinggi SIDS dan frekuensi vaksinasi untuk bayi, “beberapa penelitian telah melihat hubungan ini dan menemukan bahwa tidak ada hubungan sebab akibat, artinya itu kebetulan dalam satu waktu. ”“Tidak ada peningkatan risiko SIDS ketika Anda mendapatkan vaksin. Dan sebenarnya, penelitian menunjukkan bahwa bayi yang divaksinasi memiliki risiko SIDS yang lebih rendah. Bayi yang divaksinasi cenderung tidak sakit, karena berbagai alasan, ”tambahnya.Dr Robert Jacobson , seorang dokter anak di Mayo Clinic, juga mengungkapkan hal yang sama. “Jika ada, kami melihat tingkat Kematian Bayi Mendadak yang lebih rendah di antara bayi yang divaksinasi daripada bayi yang tidak divaksinasi,” katanya.Meskipun pengurangan ini mungkin tidak secara langsung karena vaksinasi, "tidak ada data yang menunjukkan bahwa salah satu vaksin benar-benar meningkatkan risiko Sindrom Kematian Bayi Mendadak," katanya.Klaim bahwa banyak bayi meninggal setelah menerima vaksinasi covid-19 adalah salah. Faktanya, vaksin covid-19 saat ini tidak direkomendasikan untuk anak di bawah 12 tahun.misleading contentMisleadingMisleading content1. https://factcheck.afp.com/vaccination-does-not-cause-babies-die-their-sleep2.https://archive.md/NarN3*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(WAN)