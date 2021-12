[Cek Fakta] Video Demo Tolak Vaksin Covid-19 di Austria? Ini Faktanya

“Protest against covid tyranny and compulsory vaccination

Austria, #Vienna, November 21, 2021”



“Protes menentang tirani covid dan vaksinasi wajib

Austria, #Wina, 21 November 2021”

(WAN)

Beredar foto unjuk rasa menolak wajib vaksin covid-19 di Austria pada 21 November 2021. Foto itu beredar di media sosial.Akun Twitter Jd (@JdeJ555) memabgikan foto dengan narasi unjuk rasa dilakukan tanpa protokol kesehatan Covid-19.Benarkah demikian? Berikut cek faktnya.Dari hasil penelusuran, klaim pada foto yang beredar memperlihatkan demo menolak vaksin covid-19 di Austria adalah salah. Faktanya, foto lama dan tidak terkait penolakan vaksin covid-19.Foto aslinya diambil oleh fotografer Dominique Mollard dan pernah dimuat di situs USA Today. Pada keterangan foto dijelaskan bahwa foto tersebut ratusan ribu orang berkumpul untuk menuntut Presiden Soviet Mikhail Gorbachev dan rekan-rekan komunisnya menyerahkan kekuasaanpada 10 Maret 1991 di Lapangan Manezh Moskow, Rusia.Berikut caption pada foto tersebut:Hundreds of thousands of protesters pack Moscow's Manezh Square next to the Kremlin, March 19, 1991, demanding the Soviet President Mikhail Gorbachev and his fellow Communists give up power. The crowd, estimated at 500,000 was the biggest anti-government demonstration in the 73 years since the Communists took power, and came a week before the nationwide referendum on Gorbachev's union treaty.DOMINIQUE MOLLARD, APTerjemahan:Ratusan ribu pengunjuk rasa memadati Lapangan Manezh Moskow di sebelah Kremlin, 19 Maret 1991, menuntut Presiden Soviet Mikhail Gorbachev dan rekan-rekan Komunisnya menyerahkan kekuasaan. Kerumunan, diperkirakan 500.000 adalah demonstrasi anti-pemerintah terbesar dalam 73 tahun sejak Komunis mengambil alih kekuasaan, dan datang seminggu sebelum referendum nasional tentang perjanjian serikat Gorbachev.DOMINIQUE MOLLARD, APKlaim pada foto yang beredar memperlihatkan demo menolak vaksin covid-19 di Austria adalah salah. Faktanya, foto lama dan tidak terkait penolakan vaksin covid-19.Informasi ini jenis hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.https://www.apimages.com/metadata/Index/Russia-Unrest-1991/9bfa615888274dceb512b623b637e716/2/0https://www.usatoday.com/picture-gallery/news/world/2016/12/19/the-collapse-of-the-soviet-union-in-1991/95639456/*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016