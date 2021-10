[Cek Fakta] CIA Minta Maaf Ternyata Osama Bin Laden tak Terlibat Serangan 9/11? Ini Faktanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beredar sebuah narasi bahwa organisasi intelijen Amerika Serikat (CIA) menyatakan Osama Bin Laden tak terlibat serangan pada 9 September 2001 atau yang dikenal dengan serangan 9/11. CIA pun melayangkan permintaan maaf kepada keluarga Osama.Narasi ini beredar di WhatsApp, baru-baru ini. Narasi ini merujuk sebuah situs bernama, The Onions.Berikut narasi selengkapnya:CIA Rilis Permintaan Maaf, Osama bin Laden Tak Terlibat Aksi Teror 9/11 GowaPos.com -- Dilansir The Onion, AS mengakui bahwa CIA telah dengan terburu buru mennghakimi untuk menanggapi tragedi yang tak terbayangkan.Direktur CIA mengeluarkan permintaan maaf kepada keluarga Osama bin Laden dengan mengingat bukti baru yang secara meyakinkan membersihkannya dari keterlibatan apapun dalam serangan 9/11.Walaupun ini berita lama, tapi masih banyak beredar asumsi yang yang salah di masyarakat, khususnya yang termakan propaganda media tempo yang laluSebuah informasi menyebutkan, CIA mengeluarkan Permintaan Maaf setelah ada Bukti Baru yang membersihkan Keterlibatan Osama Bin Laden dalam Serangan 9/11 WTC di New York.Dikutip dari The Onion, AS mengakui bahwa organisasi CIA telah dengan terburu-buru menghakimi untuk menanggapi tragedi yang tak terbayangkan, dan Direktur CIA Gina Haspel mengeluarkan permintaan maaf hari Rabu, kepada keluarga Osama bin Laden dengan mengingat bukti baru yang secara meyakinkan membersihkan mantan pemimpin Al Qaeda dari keterlibatan apa pun dalam serangan 9/11.“Badan Intelijen Pusat AS (CIA) menyampaikan permintaan maafnya yang paling tulus dan tulus tidak hanya kepada Tuan Bin Laden, tetapi juga kepada keluarga yang sedang berduka dan banyak teman yang berdiri di sisinya,” kata Haspel yang emosional, mengakui untuk pertama kalinya bahwa CIA mendasarkan seluruh penyelidikan 9/11 pada kesaksian seorang saksi mata tunggal yang dapat dipercaya yang kemudian mengundurkan diri.“Organisasi kami bertindak dengan tergesa-gesa dan tanpa pengetahuan penuh, dan dengan melakukan hal itu, merenggut nyawa seorang suami, ayah, pengusaha, dan pengatur komunitas yang sangat efektif. Kami memahami bahwa tidak ada yang bisa kami lakukan atau katakan akan mengembalikan Osama, tetapi kami berharap keluarga bin Laden akan menerima ganti rugi $ 18 juta sebagai pengakuan atas rasa sakit dan penderitaan mereka. Tidak ada yang layak untuk menanggung apa yang telah Anda lalui."“Akhirnya CIA minta maaf atas fitnah terhadap Osama Bin Laden, Dan memberikan santunan atau ganti rugi kepada keluarga Osama bin Laden“.Apalagi saat ini semua warga Amerika Serikat terutama New York, sudah tahu persis kalau Gedung WTC sengaja dirobohkan oleh Pemerintah Amerika Serikat George Bush saat itu.Kesimpulannnya Terorrisme adalah Rekayasa dan merupakan kebohongan Amerika Serikat Pada Dunia.*Benarkah demikian?Dari penelusuran kami, klaim bahwa CIA meminta maaf lantaran Osama bin Laden tidak terlibat aksi 9/11 sebagaimana diberitakan The Onion, adalah salah. Faktanya, The Onion merupakan situs satire.Artikel itu dimuat The Onion pada 1 September 2019 dengan judul "CIA Issues Posthumous Apology After New Evidence Clears Osama Bin Laden Of Involvement In 9/11 Attacks". Berikut penampakannya:Jika kita mengecek kolom "about" situs itu, maka akan terlihat narasi yang tidak masuk akal. Misalnya, situs ini memiliki sebanyak 4,3 triliun pembaca harian.Padahal jika dicermati, populasi warga dunia tidak sampai 1 triliun jiwa. Apalagi 4,3 triliun. Data yang dikutip dari Worldometers.info, per Agustus 2021, jumlah penduduk dunia, sekitar 7,8 miliar jiwa.Pendiri The Onion Scott Dikkers dalam sebuah kesempatan menegaskan situsnya membuat konten satire. Dikkers menolak satire disamakan dengan berita palsu.Klaim bahwa CIA meminta maaf lantaran Osama bin Laden tidak terlibat aksi 9/11 sebagaimana diberitakan The Onion, adalah salah. Faktanya, The Onion merupakan situs satire.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis satire atau parodi. Konten jenis ini biasanya tidak memiliki potensi atau kandungan niat jahat, namun bisa mengecoh.Satire merupakan konten yang dibuat untuk menyindir pada pihak tertentu. Kemasan konten berunsur parodi, ironi, bahkan sarkasme. Secara keumuman, satire dibuat sebagai bentuk kritik terhadap personal maupun kelompok dalam menanggapi isu yang tengah terjadi.Sebenarnya, satire tidak termasuk konten yang membahayakan. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih banyak yang menanggapi informasi dalam konten tersebut sebagai sesuatu yang serius dan menganggapnya sebagai kebenaran.https://www.wisn.com/article/the-onion-founder-we-do-satire-not-fake-news/8940879https://www.theonion.com/cia-issues-posthumous-apology-after-new-evidence-clears-1831607536https://www.theonion.com/abouthttps://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5703755/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbesar-di-dunia-indonesia-nomor-berapa*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor